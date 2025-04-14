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Fed理事：如果對等關稅恢復 恐須快速且連續降息

編譯任中原／綜合外電
如果川普恢復大規模「對等」關稅，Fed可能必須快速進行一系列的「利空式」降息，以提振美國經濟。 （路透）
如果川普恢復大規模「對等」關稅，Fed可能必須快速進行一系列的「利空式」降息，以提振美國經濟。 （路透）

美國聯準會（Fed）理事沃勒14日表示，如果川普恢復4月2日所宣布的大規模「對等式」關稅，Fed可能必須快速進行一系列的「利空式」降息，以提振美國經濟。

川普9日宣布「對等式」關稅暫停90天。沃勒表示，如果暫停之後又再恢復，則美國有效關稅稅率將從3%急升到25%，屆時美國經濟將「減緩到爬行」，失業率將從目前的4.2%「大幅度地」上升到5%。

他表示，果真如此，儘管通膨率可能在短期內上升到5%，但物價壓力將只是暫時，並將為降息以對抗經濟減緩衝擊鋪路。他說，「儘管我預期提高關稅產生的通膨效應將是暫時性，但對產出與就業的影響可能持續更久，且這是決定適當貨幣政策態度的一項重要因素」。如果經濟大幅減緩，甚至面臨衰退威脅，則我預料將贊成儘早降息，而且幅度將比我原先的預期更大」。

沃勒表示，4月2日川普宣布的關稅，比他的預期「劇烈得多」；「這項既大且廣」的關稅可能嚴重衝擊美國經濟。現在暫停90天來與各國談判，讓Fed對降息「更有耐心」。

對於川普認為關稅能夠使美國迅速恢復到製造業重鎮，沃勒表示，「如果這項主要目標是將美國經濟結構重新塑造成自己生產高比率的消費品，則大規模關稅必須維持（至少到2027年底）」。

沃勒的關點與Fed其他一些官員相左；多位官員相信關稅將有通膨持續急升的風險。儘管川普暫停對等式關稅，但多項關稅仍然存在，包括對鋼鋁及諸多從中國進口產品所實施的關稅。因此其他官員主張對降息持觀望態度，表示他們必須看到經濟減緩的硬數據之後才會做出反應。

但沃勒的觀點，與14日紐約區聯邦準備銀行公布的4月消費者調查數字相應和，報告顯示44%的受訪者現在認為明年失業率將上升，是2020年新冠疫情爆發以來的最高點，且川普就任以來這項比率已上升10個百分點。

關稅 川普 降息

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