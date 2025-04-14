美股道瓊早盤漲400點 川普關稅豁免拉抬科技股

美股14日早盤上漲，美國海關上周五意外發布關稅豁免指引，帶動科技股上漲。 美聯社

美股 14日早盤上漲，道瓊工業指數上漲428點，或1.1%；史坦普500指數和那斯達克指數分別上漲1.6%和2.1%，美國川普 政府意外發布的關稅 豁免拉抬了科技股本周開盤氣勢。費城半導體指數則漲2%，台積電ADR則下跌0.2%。

美國海關與邊境保護局（CBP）11日晚間發布一項新的指引，將智慧手機、電腦以及半導體等裝置和零件，排除於川普對等關稅的課徵對象之列。蘋果股價14日早盤因此大漲5%，輝達漲幅也超過2%。

不過，這波漲勢的動能可能有限，因為川普和商務部長盧特尼克13日已暗示，這些豁免將不會是永久性的，製造了市場更多關稅不確定性。川普在自家社群平台Truth Social上表示，這些產品「仍將面臨現有的20%關稅」，而且它們不過是被移動到「另一個關稅籃子」而已。

自從川普本月稍早宣布他的「解放日」關稅後，美股「科技七雄」（Magnificent Seven）已面臨嚴重賣壓。其中尤其受傷最深的就是蘋果公司，在對等關稅發布後的三個交易日內，這家iPhone製造商的市值蒸發了近6,400億美元。