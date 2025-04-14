我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨擬限縮白卡醫療稅補助經費 盼10年省6000億

H-1B或遭打擊 恐造成紐約人才短缺

美股道瓊早盤漲400點 川普關稅豁免拉抬科技股

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美股14日早盤上漲，美國海關上周五意外發布關稅豁免指引，帶動科技股上漲。 美聯社
美股14日早盤上漲，美國海關上周五意外發布關稅豁免指引，帶動科技股上漲。 美聯社

美股14日早盤上漲，道瓊工業指數上漲428點，或1.1%；史坦普500指數和那斯達克指數分別上漲1.6%和2.1%，美國川普政府意外發布的關稅豁免拉抬了科技股本周開盤氣勢。費城半導體指數則漲2%，台積電ADR則下跌0.2%。

美國海關與邊境保護局（CBP）11日晚間發布一項新的指引，將智慧手機、電腦以及半導體等裝置和零件，排除於川普對等關稅的課徵對象之列。蘋果股價14日早盤因此大漲5%，輝達漲幅也超過2%。

不過，這波漲勢的動能可能有限，因為川普和商務部長盧特尼克13日已暗示，這些豁免將不會是永久性的，製造了市場更多關稅不確定性。川普在自家社群平台Truth Social上表示，這些產品「仍將面臨現有的20%關稅」，而且它們不過是被移動到「另一個關稅籃子」而已。

自從川普本月稍早宣布他的「解放日」關稅後，美股「科技七雄」（Magnificent Seven）已面臨嚴重賣壓。其中尤其受傷最深的就是蘋果公司，在對等關稅發布後的三個交易日內，這家iPhone製造商的市值蒸發了近6,400億美元。

關稅 川普 美股

上一則

蘋果首台折疊機要來了？OLED面板由三星獨家供應

下一則

Nvidia攜手台積電、鴻海 在美生產5000億AI基礎設施

延伸閱讀

全美規模最大私人監獄公司 成川普上台後企業贏家之一

全美規模最大私人監獄公司 成川普上台後企業贏家之一
韓代理總統：川普下令團隊立即與「這3國」展開關稅談判

韓代理總統：川普下令團隊立即與「這3國」展開關稅談判
川普對中關稅頭疼 美亞馬遜賣家爆料 中供應商提議1違法解方

川普對中關稅頭疼 美亞馬遜賣家爆料 中供應商提議1違法解方
跟著川普做健檢 專家分析頂尖醫療團隊提供的健康策略

跟著川普做健檢 專家分析頂尖醫療團隊提供的健康策略

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅
川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」
帳單開始出現關稅附加費 店家印「川普髮型圖案」推責

帳單開始出現關稅附加費 店家印「川普髮型圖案」推責