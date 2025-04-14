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遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

航商遇進財良機 海運現貨價短期飆漲 貨主不想簽長約

編譯季晶晶／即時報導
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加州奧克蘭港碼頭工人工作中。（美聯社）
加州奧克蘭港碼頭工人工作中。（美聯社）

面對川普揮動關稅大棒，全球企業搶著出貨，導致全球海運短期現貨運費和空運成本飆高。但貨主並不想在這個時與航商簽下長約。

根據航運分析公司Xeneta的數據，中國大陸至美東之間40呎標準貨櫃即期運價在4月1日單日平均上漲9%到322美元，美西線上漲16%至383美元。空運也不遑多讓，越南至美國的空運費用在4月第一周上漲8%，中國至美國也漲5%。

Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）表示，「高度不確定往往能給航運業者創造機會，讓他們在海運供應鏈陷入困境時，藉由調漲運費來獲取利潤」。

供應商努力聯繫客戶想儘快出貨的包括：曾在川普第一任期宣布鋼鋁課稅時吃過大虧的英國科學材料供應商Goodfellow。該公司貨櫃輪當時橫跨大西洋正走到半途，等抵達美東，成本增加大約10萬英鎊（約13.12萬美元）。

瑞士巧克力大廠Lindt為規避加拿大對美國的報復性關稅，也緊急從美國工廠運送大量商品到加拿大。

汽車大廠如英國的Jaguar Land Rover與德國的Audi則已暫停對美出口，這導致德國布萊梅港堆積了大量汽車。該港口所有者BLG表示，汽車製造商和航商正努力應變，決定讓哪些車輛登船運往美國。

航運專家預計，短期內，即期運價將保持波動，各地港口可能要為擁堵做準備。但長期而言，由於美中陷入不斷升級的貿易戰，全球兩個最大經濟體之間的貿易需求將下滑，料壓低長期運價。

川普在這時宣布關稅政策，對許多美國進口商來說，很是棘手。他們通常在3和4月與承運商敲定年度長約，並於5月1日生效。

桑德指出，「時機再糟不過了」。許多人儘可能地依賴現貨市場，避免簽訂一周或一個月之後可能就無利可圖的合約。

此外，還有另一個可能進一步擾亂全球貿易流動的挑戰：美國貿易代表辦公室（USTR）提議對中國製船舶徵收昂貴的港口費用，每次停泊約100萬美元，以振興美國造船業。這項提議遭到強烈反對。

航運公司和貿易團體警告，如果船隻因應之道是停靠較少的港口，這些費用將損害美國農產品出口，提高美國消費者物價，並威脅到美國碼頭工人的就業機會。來自亞洲的船舶平均停靠四個美國港口。外媒報導，USTR正重新考慮其提案。

值此之際，全球貿易唯一不變的是高度的不確定性。

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