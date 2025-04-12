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Fed官員：關稅恐讓今年美通膨漲至4% 市場惡化會出手

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Fed官員：關稅恐讓今年美通膨漲至4% 市場惡化會出手

編譯任中原／即時報導
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柯林斯說，如果市場運作或流動性疑慮升高，Fed「絕對有準備在必要時採取行動」。（路透）
柯林斯說，如果市場運作或流動性疑慮升高，Fed「絕對有準備在必要時採取行動」。（路透）

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯11日警告，川普的關稅措施導致不確定性「瀰漫」，將使今年美國通膨率最高可能上升到4%，失業增加，並打擊經濟成長。波士頓區聯邦準銀行總裁柯林斯（有表決權）表示，聯準會（Fed）「絕對有準備」在必要時以多種工具協助穩定金融市場。

威廉斯表示，「不確定性瀰漫已愈來愈明顯，尤其是各項調查及來自企業界的訊息等軟數據」；「消費者信心已大幅下降，企業信心指標亦然」。他預測今年通膨率將達3.5%-4%，失業率將上升到4.5%-5%，經濟成長率將降到1%以下。

威廉斯對經濟的看法，比3月中聯準會（Fed）會議時提出的最新預測更嚴峻，且更為具體；當時多數決策官員預測今年通膨率為2.7%，經濟成長率為1.7%。

儘管看壞經濟，但威廉斯表示「基於勞動市場堅實，且通膨仍高於2%目標，因此目前低度緊縮的貨幣政策立場完全妥當」。

密西根大學11日公布的4月消費者調查月報指出，消費者信心指數從57降到50.8，低於經濟學者預估的54.5，是連續第4個月大幅下降，達到2022年6月來最低點；通膨預期則上升到1981年來高點。

波士頓區聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，「市場持續運作良好」，「我們並未看到整體性的流動性問題」；但她也表示，「如果市場運作或流動性疑慮升高，Fed的確擁有工具來解決」。她強調，「我們必須非常快速地動用多種工具。我們絕對有準備在必要時採取行動」。但她認為緊急降息並不是Fed因應市場運作惡化時的主要工具；Fed任何干預行動，將視「我們所看到的情況」而定。柯林斯也預測今年通膨率將遠高於3%。

川普的新關稅措施不僅造成股市劇烈震盪，更使10年期美國公債殖利率大幅上升逾0.5個百分點，一度衝破4.5%。華爾街銀行及投資機構表示，公債市場大幅震盪，已使流動性惡化。

波士頓 川普 聯準會

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