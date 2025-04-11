道指漲逾600點 史指本周升5.7% 18個月來最佳

美股收漲，結束華爾街歷史上瘋狂的一周。美聯社

美股收漲，結束華爾街 歷史上瘋狂的一周。

史坦普500指數上漲95.31點或1.81%收5363.36點。道瓊工業指數上漲619.05點或1.56%收4萬212.71點。那斯達克指數上漲337.14點或2.06%收1萬6724.46點。

白宮表示，川普 總統「樂觀地」認為中國將尋求與美國達成協議，股市因此上漲。

本周是華爾街有史以來最動盪的走勢之一。由於貿易政策的不確定性打壓市場情緒，交易員進入避險模式，主要股指10日暴跌，消弭9日川普對部分高額「對等」關稅 給予90天寬限期後創下的大部分歷史性漲幅。

史指10日下跌3.46%，道指下跌1014.79點或2.5%；以科技股為主的那指收盤下跌4.31%。9日史指上漲9.52%，創二戰以來第三大單日漲幅，道指飆升逾2900點。

芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)本周一度飆升至50以上，最後徘徊在44附近。

川普政府已選擇對除中國以外的所有國家實施10%的普遍關稅稅率。白宮官員10日證實，來自北京的商品將被徵收145%的關稅。

中國採取報復措施，將美國產品關稅從84%提高至125%。中國財政部發表聲明表示：「即使美國繼續提高關稅，這也不再具有經濟意義，並將成為世界經濟史上的一個笑話。」

同時，歐盟表示，其貿易代表將於13日飛往華盛頓「嘗試簽署協議」。

富國銀行投資研究所總裁克朗克(Darrell Cronk)在最新報告中寫道：「我們仍處於全球貿易體制變革的初期，雖然暫停為期90天的對等關稅暫時扭轉了市場拋售的局面，但確實延長了不確定性。」

美國目前實施的關稅如下：對所有來自中國的商品徵收145%的關稅；對加拿大和墨西哥的鋁、汽車以及不屬於《美墨加協議》範圍的商品徵收25%的關稅；對所有其他進口商品徵收10%的關稅。

雖然本周市場動盪，但三大指數仍穩健上漲。史指本周上漲5.7%，創2023年11月以來最佳單周表現。那指本周上漲7.3%，創2022年11月以來的最佳表現。道指本周上漲近5%。

可以肯定的是，自4月2日白宮宣布對其他國家的商品徵收所謂的對等關稅以來，主要平均指數仍大幅走低。史指累計下跌超過5%。

最新的4月消費者信心數據差於預期。密西根大學消費者調查顯示，預期通膨水準也飆升至1981年以來的最高水準。

波士頓Fed行長柯林斯表示，即使本周華爾街出現動盪，但市場運作正常，如果情況發生變化，聯準會隨時準備介入，「市場繼續運作良好。我們正在密切關注這一點，並將繼續這樣做。」「當然，還有其他工具可以解決市場功能問題，如果出現問題，我們準備介入解決。但目前我們還沒有看到這種情況。」

美股上漲，然而，債券殖利率也大幅飆升，延續了本周政府債務的大幅下跌。

蘋果上漲4.06%，本周因美國調高對華關稅而大幅下跌；本周股價上漲11.82%。

摩根大通表示，川普總統暫停徵收90天對等關稅不會對大多數零售商有幫助，尤其是電子產品、體育用品和家居用品行業的零售商。

這是因為美國對中國仍徵收145%的關稅。中國11日採取報復措施，對美國商品徵收125%的關稅。

分析師霍佛斯(Christopher Horvers)在最新報告中寫道：「由於對中國的關稅大幅上調，估計大多數公司的關稅稅率實際上已經提高，百思買和勞氏的加權關稅稅率大幅上調，而BJ'S和Tractor Supply Co則出現一些緩解。」

他說，那些食品雜貨和消費品組合較多的企業獲利壓力應該最小，因為它們的國內業務量較大，不過由於營業收入率較低，可能會面臨營業利潤的阻力。

霍佛斯表示，如果公司將漲價轉嫁給消費者，獲利率將面臨明顯下滑，但不會對獲利產生影響。但如果零售商承擔全部關稅，將面臨嚴重的獲利衝擊。