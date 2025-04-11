關稅炸彈下 各州及地方退休基金帳面損失1690億美元

川普上周宣布對各國關稅稅率，震撼股市，也讓美國州及地方的退休基金，在四個交易日內帳面損失超過千億美元。美聯社

川普 上周宣布對各國關稅 稅率，震撼股市，也讓美國州及地方的退休基金，在四個交易日內帳面損失超過千億美元。

彭博資訊報導，美國前25大州及地方退休基金，在川普宣布關稅措施後，其持有的上市股票預估已蒙受1,690億美元的帳面損失。

根據紐約非營利組織Equable Institute提出的報告，這筆鉅額虧損產生於4月3日至8日間的四個交易日，就在川普公布全球的對等關稅稅率之後。今年迄今，美國前幾大公共退休基金預估已虧損2,490億美元。

Equable Institute指出，美國公共退休金 體系可能將面臨的整體損失「明顯更高」。該機構透過追蹤某些最大投資基金的數據來進行分析，這些基金管理來自多種退休金計畫的混合資產。

報告中指出，「過去幾天的金融市場震盪，對容易受影響的退休基金來說，確實是種該擔憂的負面情境」。

該機構也警告，除了投資組合虧損之外，倘若政府實施更大規模關稅措施，引發為期較長的經濟衰退，州及地方退休基金更可能在未來幾年中，面臨現金流緊縮。退休基金通常是設立長期的投資目標。