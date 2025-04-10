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Uniqlo創辦人：川普關稅無法阻止供應鏈向東南亞轉移

編譯魏紹揆／綜合外電
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Uniqlo創辦人柳井正（見圖）表示，美國關稅無法阻止供應鏈向東南亞轉移。路透
Uniqlo創辦人柳井正（見圖）表示，美國關稅無法阻止供應鏈向東南亞轉移。路透

優衣庫（Uniqlo）創辦人兼母公司迅銷總裁柳井正表示，川普關稅對於阻止供應鏈從中國轉移到東南亞和非洲，收效甚微，他更戳破紡織業會回流美國的想法。

柳井正表示，他的公司可以依照關稅的不同，輕易地在各國之間移轉生產，因為該公司的大型外包商在全世界都有工廠。

他表示，成衣業從中國移轉至成本更低的地區的趨勢將繼續，因為「經濟、金融以及資訊無國界」。但是，美國的課徵關稅「不合理」且無法持久，「如果現在的關稅戰持續，大國可能還撐得住，而開發中國家將面臨滅頂之災」。由於美國的經濟主力是金融與資訊，他堅定地認為成衣業不會回到美國。

迅銷預估，川普的高額對等關稅將衝擊該公司下半年度的獲利2%-3％，不過這個數字是根據川普2日宣布的關稅內容，而9日川普已宣布將暫緩實施對等關稅的部分。

隨著中國經濟下行，美國與歐洲已經成為迅銷主要的成長市場，其販售的服飾產品來自全球380座工廠，其中以中國206座最多，剩下的則在越南、孟加拉和柬埔寨。

柳井正也暗示，將繼續從中國分散該公司的供應鏈，表示「中國＋1」的模式已逐漸被分散到多個可提供低成本製造的國家的新模式所取代。

關稅 川普 供應鏈

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