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關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道指下殺千點

川普關稅豁免行情僅1天？美股早盤續挫 道指下殺千點

編譯林文彬／綜合外電
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美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美國股市10日早盤下挫，回吐前市部分漲幅，道瓊工業指數大跌逾1,000點，顯示儘管美國總統川普意外暫緩實施對等關稅，投資人仍對關稅將持續衝擊經濟感到不安。

美股史坦普500指數10日早盤大跌3.05%，報5,290.45點，道瓊工業指數跌1,009.25點或2.49%，那斯達克綜合指數跌幅約3.8%；費城半導體指數重挫近7%，跌勢比三大指數更慘烈。

個股方面，蘋果股價10日早盤最多跌近5%，特斯拉重挫逾7%，輝達跌幅約6.5%；台積電ADR下滑5%，報150.72美元，扭轉前市暴漲逾12%的氣勢。

10日出爐的數據顯示，美國3月消費者物價指數（CPI）全面降溫，但美國當時尚未全面開徵關稅，這項數據無法舒緩投資人對經濟的憂慮。

摩根士丹利美國首席經濟學家蓋平（Michael Gapen）說：「中國商品關稅上升但其他國家關稅延後實施，仍導致美國實質關稅稅率升至23%，創歷史新高。延後課徵關稅帶來助益，但不確定性並未下降。」

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