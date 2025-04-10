Fed堅持對抗通膨 別指望實施預防性降息

Fed主席鮑爾已表示，並不急於政策措施，將持續觀察川普貿易政策多變之下的影響。（歐新社）

聯準會（Fed）官員按兵不動的態勢已很明確，目的在於降低川普關稅 政策可能引發通膨持續升溫的風險，即使勞動市場進一步轉弱，也不打算降息 。

從多位官員的公開談話和訪談中可以看見，他們已釋出明確訊息：不會因為關稅造成經濟成長減退而祭出「預防性」降息的手段。

不僅如此，決策官員強化了對抗通膨的立場，著重壓抑實際物價和民眾對未來物價上漲的預期。在失業率並未顯著上升的情況下，這樣的態度代表利率政策將維持不變。

明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（無表決權）9日發表評論指出：「考量到穩定長期通膨預期關係重大，加上關稅可能推高短期通膨，哪怕經濟轉弱、失業率上升，降息的門檻也變高了。」「在這種情況下，調整聯邦基金利率的門檻，不論升降，都因為關稅而提高了。」

Fed主席鮑爾4日表示，並不急於政策措施，將持續觀察川普貿易政策多變之下的影響。

川普自4月2日宣布新一波進口關稅以來，金融市場陷入動盪，但他9日卻又意外暫緩對多國額外加徵對等關稅的計畫。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克（無表決權）9日下午接受彭博訪問時也表示，會採取耐心應變的立場。

她說：「這是我們有意為之的選擇，因為我們必須看清形勢的發展。與其急著往錯的方向動，我寧可多等一會，朝對的方向前進。」

華府智庫LH Meyer／Monetary Policy Analytics經濟學家 Derek Tang 說：「鮑爾現在心中最在意的目標，應該是維持物價穩定。他當然不會為一場還沒發生的衰退先鋪安全網。」