美股跌不停…某些散戶堅信「逢低買進」持續進場

貿易戰引發美股跌幅創下歷史紀錄。歐新社

貿易戰引發美股跌幅創下歷史紀錄，來自社群媒體的謠言讓股市8日一度回升，後來又恢復跌勢。華爾街日報(WSJ)報導，某些散戶堅信「逢低買進」策略，不顧專家警告，這波市場動盪期間依然進場買股票，交易所買賣基金(exchange-traded funds，ETFs)與股票型基金(equity funds)則獲得十億計數的資金注入。

住在紐奧良、正在攻讀建築與房地產開發的24歲研究生巴瑞歐斯(Brooks Barrios)，新冠疫情期間開始投資股票。他說，一直等待「折扣價」買進時機，自從川普 總統2日宣布關稅 措施以來，陸續買入幾支大跌股票，包括超微半導體( Advanced Micro Devices)、Alphabet、Meta。他說，會持續買進，對市場恐繼續下探並不介意

他說：「感覺好像走進我最喜歡的店，獲得大幅折扣。」他表示：「這是很棒的機會。」

摩根大通 (JPMorgan)分析師估計，過去兩個月裡，像巴瑞歐斯一樣的散戶，為美國股票交易所交易基金每月灌注約500億淨額，為包括共同基金(mutual funds)在內的股票型基金也注入每月大約300億。

報導指出，即使某些機構已經拋售股票並警告說，例如網路泡沫夢碎(dot-com crash)後的市場衰退恐怕要好幾年才能復原，一般散戶始終是「穩定的買家」。

在巴爾的摩經營服裝事業的安德森(Richard Anderson)表示，今年各種投資累計虧損已超過20萬元，持股最多的是今年跌幅已破10%以上的亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、Alphabet。川普宣布關稅措施後，安德森趁著股市暴跌買進Meta、Shopify股票，但買進之後持續跌，為特頗感後悔。但他也說，只需要一天時間，就能逆轉。

根據摩根大通數據，川普宣布關稅措施的隔天，散戶總共買進總價47億的股票，創下這項統計2015年成立以來的單日新高紀錄。

住在田納西州39歲科技界員工卡麥隆(Bobby Cameron)說，隨著新聞報導出現各種消息，7日眼睜睜看著自己的投資組合(portfolio)在短短幾分鐘之內出現5萬元的起伏波動。

早在川普宣布新一波關稅之前，卡麥隆就把投資組合一半持股賣出變現。不過，最近幾天，他把絕大多數從股市轉出的現金又拿來買進Robinhood股票，Robinhood股價在這個月已跌大約18%。他說，市場變化非常瘋狂，「但如果操作得宜，是賺錢的好時機」。

住在邁阿密的散戶裴特羅維奇(Amber Petrovich)說，過去幾天股票嚴重虧損，現在只敢為總額20萬的投資股合買入零星股票。她說，股市變動實在太大，「眨個眼或暫離兩分鐘，情勢恐怕就天翻地覆」。