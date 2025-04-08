台國安基金 明第9度進場護盤台股

台灣國安基金決定護盤台股。（中央社）

台灣市場一致期待之下，國安基金8日傍晚終於召開臨時委員會議決定進場護盤，雖然台股 周二看似跌勢趨緩，但最後國安基金委員都有共識還是得讓國安基金出馬，為什麼呢？主要來自這三大關鍵。

這三大關鍵分別是台政府訪美談判關稅 的結果仍有高度不確定性、周二仍有多家上市櫃公司跌停板顯示市場信心仍非常虛弱，以及這二天融資擔保追繳令才發出使台股賣壓尚未完成出籠，使委員們研判台股仍未脫離暴風圈。

而此次進場，也將是國安基金第9次進場護市，身為國安基金主任委員的副閣揆鄭麗君並親自主持會議，才啟程前往美國談判關稅，可見國安基金此次進場護市的重要性，該會議傍晚5時召開，約一個小時即以共識決通過進場護盤。

對於此次國安基金進場護盤，產官學界不分朝野達成共識，可說少見，一位不具名的與會委員指出，最主要是市場缺乏信心，而且一致認為川普 的關稅風暴引發市場恐慌，已經構成「非經濟因素」的國安基金啟動要件。

一位相關官員則表示，現在的市場信心的確太脆弱，尤其32%的關稅，等於企業有三分之一的營收都得拿去繳稅，已構成產業基本面的問題，也使股民信心潰散，包括儘管周二的跌幅看似收斂，實際上仍有多家上市櫃公司跌停板，市場信心疲弱由此可見，也使國安基金進場護市有其必要。

據官方統計，即使周二政府基金、大型行庫已進場護市，但上市公司跌停家數仍多達421家，上櫃家數跌停349家，占全體1886家上市櫃公司家數高達4成以上。

此外，與會委員多認為，最大的變數仍在這次官員訪美之後能否達成圓滿的降稅共識，國安基金的此時進場護市，也是以防萬一在必要時刻即時安定市場信心。

另外一項重要的推力，在於產業界的發聲。經過政府機關和產業界的交涉，官員指出，包括工總、商總均明確表達希望國安基金進場護市，並且認為國安基金是維持市場秩序、是國家進場救市信心的象徵。這些聲音，不分朝野都有聽到，也因此周二開會時火速通過國安基金進場護盤。

這也是身為執行秘書的操盤手、財政部次長阮清華，第三度進場護盤。事實上，早在國安基金尚未進場之前，政府四大基金和大型行庫這二天就已先進場，而且已與國安基金幕僚搭配先「暖身」，包括進場時間點、護盤標的，彼此都有聯繫，而接下來國安基金委員會議決議之後，身為護市統帥的國安基金從周三起將正式率大軍進場，據知情人士指出，接下來國安基金與其他政府基金在進場時點上，會更密切的配合，尤其切忌不要「左手打右手」，例如國安基金進場時，其他基金不要反而倒貨來「熄火」、折損兵力。

國安基金雖號稱有5000億(新台幣，下同，約163億美元)，但先前8次進場護市，最多只用到1200多億，尚未向政府四大基金調度的3000億，但這次川普關稅風暴，由於直接衝擊產業基本面，昨日會中已被公認為史上前所未見的嚴峻挑戰，更甚於先前的雷曼、歐債等國際金融風暴，或是新冠疫情，再加上這次是高點護盤，台股市值規模也是歷來最高，會否讓所需資金直接跳升至2000億之上，也有待觀察。