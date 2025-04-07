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美股連續第三天暴跌 道瓊開盤大跌1200點

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

編譯羅方妤／即時報導
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美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透
美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

10:53 更新

美國總統川普對等關稅上路，造成全球股市劇烈賣壓，美股7日早盤延續前兩個交易日，三大指數續跌，探52周來新低點。道瓊工業指數一度跌1,700點，在上演戲劇性反彈後又不支倒地，再度翻黑。

有兩個消息可能是導致早盤一度反彈的原因，一個是白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）在接受訪問時說，川普考慮暫緩實施除中國以外所有國家的關稅。但白宮馬上發布聲明說，這是假消息。另一個說法是聯準會（Fed）7日舉行閉門會議，雖然沒有說會調整聯邦基金利率，卻讓部分人臆測降息的可能性。

道指再度翻黑後，早盤跌649點或1.7%，史坦普挫1.1%，那指跌0.8%，費半漲0.4%，台積ADR跌2.8%。

加密貨幣市場7日大幅下挫，比特幣一度跌破7.5萬美元的關鍵支撐價位，重挫至74,425美元低點，較6日晚間下跌10%。國際油價7日也連續第三天重挫，摔至四年低點；美國原油期貨更一度失守每桶60美元大關。

而由於川普關稅措施引發衰退疑慮，市場如今預估聯準會（Fed）今年將再降息五次。市場也日益預期Fed將祭出緊急降息舉措。高盛甚至預期若出現衰退情節，恐降息8碼。

有「美股恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）7日竄升至50以上，來到向來只在熊市期間才有的水準。

9:55 美股連續第三天暴跌 道瓊開盤大跌1200點

美國CNBC新聞報導，美國總統川普對於關稅政策態度強硬，美股在美東時間7日上午9時30分開盤，迎來連續第三天大跌，道瓊指數一開盤就暴跌1200點，跌幅為3.2%。

此外，史坦普500指數下跌3.5%。CNBC指出，如果史坦普500指數以此收盤，那麼和其在2月創下的收盤記錄高點相比，跌幅將達到20%，已經是華爾街所稱的熊市。那斯達克綜合指數下跌3.7%，進一步落入熊市區域。

史坦普500 熊市 華爾街

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