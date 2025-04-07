別人恐懼時要貪婪嗎？「2跡象」顯示美股有望觸底反彈

美股跌跌不休，但兩大跡象顯示市場有望觸底反彈。路透

美國總統川普的關稅措施引爆全球股災，股市跌勢難止，但兩大跡象顯示美股 有望觸底反彈。

MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）表示，他編制的胡伯特股票時事通訊信心指數（HSNSI），已跌至2023年10月底的同等水準，顯示市場同樣悲觀，可能意味著股市即將迎接反彈。

胡伯特說，HSNSI最近已降至自2000年最低檔的10%水準以內，這通常已足以引發逆向操作投資人的興趣。HSNSI衡量短線股市預測者平均建議的持股比重。上次市場如此悲觀是在2023年10月底，而史坦普500 指數在隨後一個月內上漲10%，未來三個月上漲19.1%。

另外，在避險基金遭遇自新冠疫情 以來最嚴重的保證金追繳後，這種迫不得已的去風險化可能已近尾聲，美股有望回升。

根據報導，上周稍晚，主要交易商主動聯繫買方客戶，試圖了解其交易帳戶內的潛在風險，並在必要時調高保證金水準。這種情況加劇了全球市場上周四與上周五的去風險化操作。

根據摩根史坦利主要經紀商部門的報告，多頭／空頭股票基金被迫將淨槓桿率降至多年來最低水準。保證金追繳水準提高也促使買入賣權的成交量激增。

隨著保證金追繳達到歷史高點，愈來愈多跡象顯示史坦普500指數正接近底部。