我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社會安全局網站狀況連連 當機20分鐘甚至整天

眾議員托瑞斯促霍楚嚴打中國非法電子菸 暗示她執法不力

別人恐懼時要貪婪嗎？「2跡象」顯示美股有望觸底反彈

編譯陳律安／綜合外電
美股跌跌不休，但兩大跡象顯示市場有望觸底反彈。路透
美股跌跌不休，但兩大跡象顯示市場有望觸底反彈。路透

美國總統川普的關稅措施引爆全球股災，股市跌勢難止，但兩大跡象顯示美股有望觸底反彈。

MarketWatch專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）表示，他編制的胡伯特股票時事通訊信心指數（HSNSI），已跌至2023年10月底的同等水準，顯示市場同樣悲觀，可能意味著股市即將迎接反彈。

胡伯特說，HSNSI最近已降至自2000年最低檔的10%水準以內，這通常已足以引發逆向操作投資人的興趣。HSNSI衡量短線股市預測者平均建議的持股比重。上次市場如此悲觀是在2023年10月底，而史坦普500指數在隨後一個月內上漲10%，未來三個月上漲19.1%。

另外，在避險基金遭遇自新冠疫情以來最嚴重的保證金追繳後，這種迫不得已的去風險化可能已近尾聲，美股有望回升。

根據報導，上周稍晚，主要交易商主動聯繫買方客戶，試圖了解其交易帳戶內的潛在風險，並在必要時調高保證金水準。這種情況加劇了全球市場上周四與上周五的去風險化操作。

根據摩根史坦利主要經紀商部門的報告，多頭／空頭股票基金被迫將淨槓桿率降至多年來最低水準。保證金追繳水準提高也促使買入賣權的成交量激增。

隨著保證金追繳達到歷史高點，愈來愈多跡象顯示史坦普500指數正接近底部。

史坦普500 美股 疫情

上一則

躲關稅？蘋果3月底包5架貨機將iPhone從印度急送美國

下一則

貿易戰下經濟低迷 奢侈品牌刺激銷售面臨考驗

延伸閱讀

亞股迎黑色星期一 美股瀰漫恐慌 川普：股市跌非我本意

亞股迎黑色星期一 美股瀰漫恐慌 川普：股市跌非我本意
台股重挫逾2000點失守2萬點 台積電跌停開出 失守900元關卡

台股重挫逾2000點失守2萬點 台積電跌停開出 失守900元關卡
美股2天蒸發5.4兆、油金全跌…5經濟事不可不知

美股2天蒸發5.4兆、油金全跌…5經濟事不可不知
美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

熱門新聞

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特。 （路透）

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

2025-04-05 07:20
美元與風險資產哀鴻遍野，老債王葛洛斯警告現在抄底美股是接飛刀。（路透）

美元與風險資產哀鴻遍野 老債王：現在抄底美股是接飛刀

2025-04-03 20:59

超人氣

更多 >
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物

別讓旅程掃興了 在機場不要吃這四種食物
三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快

三生肖女心寬不計較 兔豁達是人氣王、她高情商化解不快