比特幣重摔7% 摜破7.8萬美元 慘遭金融市場暴跌拖累

比特幣摜破78000美元。（路透）

加密貨幣 市場在亞洲交易時段大幅下挫，比特幣 跌破8萬美元，因貿易戰升級恐慌席捲全球。

在亞洲上午盤，比特幣自周日晚間已經下跌約7%，觸及77077美元低點。第二大加密貨幣乙太幣自1800美元暴跌至1538美元，寫下2023年10月以來盤中新低。

美國總統川普對全球貿易往來國加徵對等關稅 ，引發關稅戰恐慌，已經導致美國股市市值蒸發超過5兆美元。周一亞洲早盤，美國股指期貨繼續暴跌，避險情緒推動日圓兌美元匯率飆升。

根據Coinglass的數據顯示，在過去24小時，加密貨幣市場價值約7.58億美元的做多部位遭到平倉，為近六周來最高水準。

數位資產機構經紀商FalconX亞太衍生品主管Sean McNulty表示，選擇權市場顯示拋售壓力可能持續明顯增加，「看跌選擇權的需求明顯上升」。他補充說，比特幣和以太幣的關鍵支撐位分別在75000美元和1500美元。

先前，在川普首次宣布關稅計畫引發市場恐慌時，加密貨幣資產曾表現出一定的抗跌性，貌似有可能擺脫科技股下跌的拖累。但周一的暴跌可能預示，加密貨幣也難以倖免於金融市場的動盪，因為回顧新冠疫情期間，加密貨幣和那斯達克100指數就曾展示過高度的連動性。

加密貨幣造市商Caladan表示：「加密貨幣通常是風險資產的領先指標。預料美股今天開盤後會有更深的回檔。」