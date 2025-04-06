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關稅大刀釀全球股市狂瀉 川普回應：吃藥才會好

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川普關稅徒使消費者付出更多

張大仁
關稅推高物價，消費者手頭只會愈發拮据。（歐新社）
關稅推高物價，消費者手頭只會愈發拮据。（歐新社）

美國對幾乎所有入過境商品都徵收10%新稅。美國總統川普簽署行政命令，要求對所有進口產品徵收基準稅，隨後這項普遍關稅於美東時間5日凌晨12:01生效。這項聲明引發了美國貿易夥伴以及美國企業、投資者和消費者的強烈抗議。

經濟學家擔心，這些一個世紀以來徵收的最高關稅將導致美國和世界陷入經濟衰退。美股暴跌，中國採取的反制關稅措施引發了全面貿易戰。

但川普的關稅戰還沒結束。美國9日對一些與美國貿易失衡最嚴重的國家徵收大幅提高的「對等」關稅；川普也對汽車、鋼鐵和鋁徵收關稅。他對來自加拿大和墨西哥的某些商品徵收25%的關稅。汽車零件關稅最晚將於5月生效。川普也威脅對木材、藥品、銅和微晶片等產品徵收關稅。

川普把關稅視為仙丹靈藥：揮舞這根經濟魔杖就能恢復美國的製造業實力、迫使外國在關鍵爭端上屈服、恢復貿易平衡，並帶來大量資金來幫助美國彌補赤字，減輕美國人的稅收負擔。

經濟學家普遍認為，關稅可以幫助實現許多承諾：如果使用得當，關稅可以透過提高外國商品的價格來促進國內生產。關稅增加的收入可以幫助抵消部分赤字。

許多投票給川普的美國人都希望改變。雖然理論上經濟已從疫情中完全復甦，但許多人仍感到被冷落。在某些情況下，自由貿易協定加速了工廠關閉，導致城鎮化和許多藍領工作的惡化。

但川普的關稅試圖一舉重塑全球經濟，目標是重現早已逝去的蓬勃發展時代。如今，企業都不願意恢復這種繁榮的時代，即使這意味著要支付更高的進口稅。

如果川普不透過談判降低關稅，那麼他可能會對美國經濟造成比他所針對的國家更大的損害，並在此過程中使經濟陷入痛苦的衰退。

川普的計畫還有另一個潛在問題：關稅無法同時實現他的所有目標。川普的目標常常是矛盾的。

例如，如果關稅是一種施壓作法，那麼一旦各國同意改善貿易失衡，關稅就必須取消，意味著將不再有關稅來恢復貿易平衡。如果關稅的目的是促進美國製造業的發展，那麼它就無法增加收入來彌補赤字。如果美國人轉而購買美國製造的商品，那麼誰來支付外國產品的關稅？

包括川普已經徵收、計劃徵收和威脅徵收的稅款，可能會大幅提高美國消費者的價格。這是因為支付關稅的是進口商，而不是川普所針對的商品的出口國。

進口商品的企業通常會將全部或部分成本轉嫁給批發商、零售商，並最終轉嫁給消費者。雖然一些擁有強大供應鏈控制能力的零售商可能會承擔部分成本，但其他零售商將無法承受這樣的打擊。

聯準會主席鮑爾承認，川普的關稅措施明顯超出聯準會的預期，將推高物價並減緩經濟成長。並表示，聯準會並不急於採取行動，但正在關注關稅對經濟的影響。

其他經濟學家則不那麼樂觀。無黨派稅務基金會表示，由於川普宣布全面加徵和對等關稅，美國家庭平均每年將多支付2100美元的商品費用。惠譽評級表示，美國今年的平均進口稅將從去年的2.5%飆升至19%，這是自1933年斯姆特霍利關稅法實施以來的最高稅率。惠譽表示，這項稅率還將進一步上升，使美國的實際關稅稅率達到一個多世紀以來的最高水準。

稅務基金會表示，因此，今年美國人的稅後收入平均將下降2.1%。

摩根大通分析師指出，關稅將使美國人每年增稅6600億美元，是近年來最大的增稅。這也將導致物價上漲，使近年來難以回落的消費者物價指數再上漲2個百分點。

摩根大通分析師指出，川普前所未有的貿易政策可能會導致美國和世界各國2025年陷入經濟衰退。

關稅 川普 零售商

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