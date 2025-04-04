牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

中國宣布對美國商品徵收新關稅 進行報復，引發人們對川普 總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。

道瓊工業指數下跌2231.07點或5.5%至3萬8314.86點，為2020年6月疫情以來最大跌幅。繼3日下跌1679點之後，道指首次連續兩天下跌超過1500點。

史坦普500指數暴跌322.44點或5.97%至5074.08點，創2020年3月以來最大跌幅。加上3日下跌4.84%，目前已較近期高點下跌逾17%。

那斯達克指數下跌82點或5.8%至1萬5587.79點，該指數匯集了許多向中國銷售產品並在中國進行生產的科技公司。繼3日下跌近6% 之後，那指較12月的最高紀錄下跌22%，用華爾街的術語來說，正式進入熊市。

史指成分股僅有14檔股票上漲，拋售現象十分普遍。主要市場指數都收在當日最低點。

中國商務部表示將對所有美國產品徵收34%的關稅，這令那些原本希望各國在採取報復措施之前先與川普談判的投資者感到失望。

科技股領跌。iPhone製造商蘋果下跌7.29%，本周跌幅達13.27%。人工智慧(AI)領頭羊輝達下跌7.36%，特斯拉下跌10.42%。這三家公司在中國的業務都很大，並且是受北京方面報復性關稅打擊最嚴重的公司之一。

除科​​技股外，對中出口大戶波音和開拓重工領跌道指，分別下跌9.48%和5.79%。

Bowersock Capital Partners執行長兼創始合夥人希爾(Emily Bowersock Hill_表示：「牛市已死，被意識形態和自我傷害所摧毀。」「雖然市場短期內可能接近底部，但我們擔心全球貿易戰對長期經濟成長的影響。」

中國對川普關稅的回應力道已超出了其自身的對等關稅範圍。北京將幾家公司列入所謂的「不可靠實體名單」，聲稱這些公司違反了市場規則或合約承諾。此外，中國對杜邦公司展開反壟斷調查；該公司下跌12.75%。

由於投資人紛紛湧入債券市場尋求避險，導致債券價格上漲、殖利率 下降，10年期美國公債殖利率回落至4%以下。芝加哥選擇權交易所波動率指數或稱華爾街恐慌指數飆升至40以上，這種極端水準只在市場快速下跌時才會出現。

面對市場對2日晚間宣布的關稅舉措的強烈反對，川普態度似乎十分堅定，他在《Truth Social》上發文表示，他的「政策永遠不會改變」。

自由資本市場首席全球策略師伍茲(Jay Woods)表示：「進入周末，人們擔心貿易戰升級，而美國不會退縮。」

總體而言，史指本周下跌9%，是2020年初新冠疫情爆發以來表現最糟糕的一周。

對富達宏觀總監蒂默(Jurrien Timmer)來說，潛在的經濟衰退並不是他最關心的問題，他更關心的是科技「七巨頭」更嚴重的輪轉後果。

他在X貼文中寫道：「市場頭重腳輕，如果開始從『七巨頭』轉向其他所有股票、尤其是非美股票，其影響可能會比經濟是否成長更深遠。」「風險回報格局對大型權值股來說如此不平衡，以至於它可能成為市場的系統性事件。如果『七巨頭』要恢復到以往水準，還有很多事要做。」

美國總統川普宣布一系列全球關稅後，科技股3日暴跌，「七巨頭」股票總市值當天蒸發超過1兆美元。該股在4日的拋售中繼續下跌。

由於川普總統的關稅政策對科技股造成嚴重破壞，iShares半導體ETF(SOXX)創下20多年來最糟糕單周走勢。

該基金本周下跌14.69%，部分原因是4日下跌7.47%，是該ETF自2001年9月跌幅超過25%以來最大單周跌幅。

VanEck半導體ETF(SMH)在下跌7.55%後，本周下跌12.75%；創2020年3月下跌逾15%以來最糟單周表現。

這兩檔基金均創下一年多以來最低點。