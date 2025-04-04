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川普關稅威脅「亞洲工廠」 鴻海、廣達料將因應得宜？

編譯湯淑君／綜合外電
全球最大iPhone製造商鴻海集團。歐新社
全球最大iPhone製造商鴻海集團。歐新社

美國總統川普宣布的「對等關稅」將打擊亞洲製造業，經濟學家認為亞洲各國央行將加碼降息以因應更多關稅。其中，承受32%至49%稅率的東南亞經濟體首當其衝，該區供應鏈恐陷入混亂，但分析師預期鴻海集團和廣達可望因應得宜。

英國金融時報（FT）報導，分析師預期，全球最大iPhone製造商鴻海集團、以及筆電和伺服器大廠廣達電腦等亞洲大型製造商，應有能力因應川普「解放日」關稅衝擊，因為自2018年川普1.0政府對中國祭出懲罰性關稅以來，這些製造商已在東南亞、墨西哥和美國本土設廠，現在也紛紛在美擴產。

美銀亞太區硬體科技研究主管鄭勝榮指出，相較於生產半導體需要造價動輒300億美元、費時多年興建的廠房設施，智慧手機或伺服器的生產線更能輕易建立、遷移。

相形之下，川普「對等關稅」對東南亞衝擊更大，將破壞「中國+1」策略－將東南亞當作中國以外的第二個出口製造基地。越南是那股潮流最大受益者，如今卻面臨46%的對等關稅稅率；越南對美國市場的依賴也比亞洲其他出口國來得深。

花旗集團分析師團隊在研究報告中寫道：「這些關稅重創『亞洲工廠』。」彭博資訊分析，川普對等關稅將威脅東南亞的乾淨科技製造投資，在新興亞洲市場中，柬埔寨、越南、寮國及印尼的太陽能生產特別易受衝擊，區域性的供應鏈移轉也將遭遇更多阻力。

近年來，東南亞也成為中國產品銷往美國的管道，目前中國廠商占越南新投資的比率將近三分之一。

華僑銀行（OCBC）研究報告說：「中國透過東南亞國協（Asean）迂迴出口的策略效力可能減弱，因為越南、泰國等國承受的對等關稅比中國還高…因此，貿易互動關係可能再度轉變，可能逼得中國把更大比例的出口直接轉向北美。」

電子裝置料將承受最大衝擊，因為去年占越南對美出口比重約30%；這些產品包括智慧手機、電腦和電氣設備。衣鞋供應鏈也可能受影響。

觀察家認為，這可能給印度帶來機會，因為27%的對等關稅稅率較輕。但印度電子產業長期轉捩點是否真的來臨，將取決於美印雙邊貿易協定能否順利敲定。彭博資訊也指出，由於阿根廷、巴西等拉美國家的稅率也相對較低，預料將受益。

關稅 東南亞 越南

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