股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

川普總統宣布新一波關稅 後，股市第一個交易日哀鴻遍野，但零售龍頭沃爾瑪 (Walmart)、量販巨擘好市多 (Costco)股價受到影響幅度相對較小。財星雜誌(Fortune)分析，這兩家規模龐大的美國企業，都有能力將絕大部分增加成本轉嫁給供應商。

報導同時指出，沃爾瑪與好市多同樣有著價格低廉、以日常必需品為主力的經營策略，已經做好提前部署，要從目標百貨(Target)、梅西百貨(Macy's)等仰賴可支配支出(discretionary spending)的競爭對手手裡，攻占更多市場大餅。

許多零售業者3日股價跌超過兩位數，沃爾瑪股價到了3日下午僅跌不到1%，好市多反而小漲。

沃爾瑪因為向供應商施壓，要求供應商吸收最高10%的關稅成本，日前遭到中國當局關切。財星雜誌分析，沃爾瑪的要求雖讓供應商感到痛苦，但沃爾瑪定期出手的大筆訂單，卻讓供應商認為值得留住這個客戶。另外，沃爾瑪在中國開有山姆俱樂部(Sam's Club)量販店，高品質商品獲得消費者喜愛，對沃爾瑪來說具有降低中國報復的避險效果。

沃爾瑪全美各地分店與山姆俱樂部分店去年賺進5520億收入，比許多競爭對手更有能力維持低價，持續在市場占比享受優勢。2023年至2024年通膨高漲期間，沃爾瑪跟好市多都比目標百貨等對手因應得宜，憑藉就是以低價、民生必需品為重心。

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單，以洗衣劑為例就只賣兩個品牌，因此掌握龐大影響力，有辦法讓供應商自行吸收絕大部分，甚至全部關稅。

瑞士銀行(UBS)分析報告指出，面對最新一波關稅帶來的各種變化，沃爾瑪與好市多具有最佳因應條件，將持續吸引消費者上門購買生活必需品，同時向供應廠商議價，讓價格保持競爭力。

報告指出，受到關稅衝擊的項目，沃爾瑪與好市多將能拉開與競爭對手之間的價差；到頭來，關稅戰爭如果持續越久，零售產業就越可能出現合併，對於規模龐大、地位穩固的業者來說，更加有利。