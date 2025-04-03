史指暴跌4.84% 道指崩逾1600點 那指創5年最大單日跌幅

美國總統川普宣布實施全面關稅，全球貿易戰爆發風險大幅提升，導致經濟陷入衰退。美股暴跌，史坦普500指數重新進入修正區域，創2020年以來最大單日跌幅。路透

美國總統川普 宣布實施全面關稅 ，全球貿易戰爆發風險大幅提升，導致經濟陷入衰退。美股暴跌，史坦普500指數重新進入修正區域，創2020年以來最大單日跌幅。

史指下跌274.45點或4.84%收5396.52點，為2020年6月以來最大單日跌幅。道瓊工業指數下跌1679.39點或3.98%收4萬545.93點，也創2020年6月以來的最大單日跌幅。那斯達克指數暴跌0.44點或5.97%收1萬6550.61點，為2020年3月以來最大跌幅。各股指全面下跌，史指成分股中有超過400檔成分股下跌。

收盤指數導致史指跌至11月川普勝選以來最低水平。目前較2月創下的歷史收盤價下跌約12%。

跨國公司股價暴跌，Nike和蘋果分別下跌14.44%和9.25%。進口商品大賣家受到的打擊最為嚴重，Five Below下跌27.81%，Dollar Tree下跌13.34%，Gap暴跌20.29%。在整體避險情緒的推動下，科技股下跌，輝達下跌7.81%，特斯拉下跌5.47%。

對所有國家徵收10%的基準關稅稅率將於4月5日起生效。美國政府表示，未來幾天將對那些對美國徵收更高稅率的國家徵收更高的關稅。

川普總統承認市場出現拋售，並將關稅的實施比作「一場手術，就像病人接受手術一樣」。

他表示：「市場將會繁榮，股市將會繁榮，國家將會繁榮。世界其他國家都想知道他們能否達成協議。」

交易員曾希望川普的關稅計劃將以10%、或最糟20%的稅率作為上限，而不是最低起點。最終利率將遠高於投資人對許多國家的預期。例如，考慮到新的對等稅率和已經對中國徵收的關稅，對中國徵收的實際關稅稅率現在將為54%。

Sanctuary Wealth首席投資策略師巴特爾斯(Mary Ann Bartels)表示：「這是關稅最糟糕的情況，但市場並未將其計入價格，這就是為什麼會出現如此大的避險反應。」「最大的問題是史指能否守住5500點。如果守不住，可能會再跌5-10%，指數下探5200-5400點。」

投資人為了尋求安全而轉向債券。隨著債券價格上漲，指標10年期公債殖利率 一度跌至4%。

由於川普持續的關稅聲明導致不確定性加劇，史指自2月底以來受到重創，跌入修正區域，較歷史最高水準下跌10%。這種不確定性已開始在一些疲軟的經濟數據中顯現，加劇了人們對經濟衰退的擔憂，從而進一步給股市帶來壓力。

摩根大通經濟學家表示，如果這些新的關稅稅率持續下去，而不是透過談判降低，那麼就有可能出現經濟衰退。

可口可樂上漲2.59%，創歷史新高，逆市上漲，阻擋了大盤的拋售。

投資人紛紛轉向安全資產，可口可樂或許會從中受益。該股票通常被歸類為消費必需品，並且該公司在客戶中享有強大的品牌忠誠度，這可能帶來更好的定價能力和強勁的需求。

雖然該公司淨收入不到一半來自北美市場，但其股價仍表現強勁。

由於川普備受爭議的關稅聲明加劇了經濟不確定性，銀行股遭遇巨額虧損。

SPDR史坦普銀行ETF(KBE)下跌9.16%，而SPDR史坦普區域銀行ETF(KRE)下跌10.33%。這兩支ETF均創下2023年3月地區銀行業危機以來最大單日跌幅。

西聯銀行(Western Alliance Bancorporation)領跌，跌幅15.93%。花旗集團和美國商銀是主要銀行股中跌幅最大的兩家，跌幅分別為12.14%和11%。

對經濟活動放緩的擔憂往往會給銀行股帶來壓力。這是因為這種背景可能導致支出減少，這意味著金融公司的交易減少。

惠譽評級估計，川普總統對來自貿易夥伴的進口產品徵收高額關稅，總計起來意味著總關稅稅率達到25%。該機構表示，這是115多年來最高的有效關稅稅率。

惠譽表示：「美國關稅已達到改變全球經濟前景的水平，大大增加了美國經濟衰退的風險，並限制了聯準會進一步降低利率的能力。」