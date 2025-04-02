美晶片法補助恐生變 三星、SK海力士設法因應

面臨晶片法補助等變數，三星等四大財閥與南韓代理總統韓悳洙會面，要求政府爭取更好的條件。美聯社

美國政府傳出正考慮暫緩發放晶片法的補助，並要求業者在未追加金援的情況下加碼投資美國，為三星 電子、SK海力士等南韓 晶片業者增添變數。

美國總統川普 已一再呼籲撤銷前朝通過的晶片法，他主張，課徵關稅更能促使晶片業者在美國設廠。川普已在3月31日簽署行政命令，指示在商務部內部新設立「美國投資加速辦公室」，接管晶片法相關項目，負責「談成比前政府更有利的協議」。

儘管川普立場強硬，但專家表示，川普當局難以全面撤銷晶片法，原因是該法案持續獲得國會的跨黨派支持，許多由共和黨主政的紅州，也是晶片法的主要受益者。

南韓祥明大學半導體系統工程教授李鍾煥（音譯）表示，川普的作法，主要是為了促使更多晶片業者赴美投資。他認為，即使補助規模可能縮水，也不太可能影響三星與SK海力士的投資計畫，因美國市場至關重要。

他指出：「晶片製造商不會單憑補助制定投資決策。對晶片代工業者來說，確保科技產業的大客戶更為關鍵，這是他們投資美國的原因。因此，三星與SK海力士的投資決定，將取決於長期與穩定的客戶基礎。」

在晶片法與對等關稅的不確定性升高之際，南韓代理總統韓悳洙已於4月1日召集首次的經濟安全策略專案小組會議，會見南韓四大財閥的領袖。

席間，據傳三星的李在鎔、現代汽車的鄭義宣、SK集團的崔泰源、LG集團的具光謨，均要求政府全力與美方協商，爭取關稅與補助的條件。