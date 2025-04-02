我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前白宮國家經濟顧問：川普關稅減稅對高低收入影響不同

入帳半小時就被盜刷光 伊州糧食券詐騙年損千萬

美晶片法補助恐生變 三星、SK海力士設法因應

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
面臨晶片法補助等變數，三星等四大財閥與南韓代理總統韓悳洙會面，要求政府爭取更好的條件。美聯社
面臨晶片法補助等變數，三星等四大財閥與南韓代理總統韓悳洙會面，要求政府爭取更好的條件。美聯社

美國政府傳出正考慮暫緩發放晶片法的補助，並要求業者在未追加金援的情況下加碼投資美國，為三星電子、SK海力士等南韓晶片業者增添變數。

美國總統川普已一再呼籲撤銷前朝通過的晶片法，他主張，課徵關稅更能促使晶片業者在美國設廠。川普已在3月31日簽署行政命令，指示在商務部內部新設立「美國投資加速辦公室」，接管晶片法相關項目，負責「談成比前政府更有利的協議」。

儘管川普立場強硬，但專家表示，川普當局難以全面撤銷晶片法，原因是該法案持續獲得國會的跨黨派支持，許多由共和黨主政的紅州，也是晶片法的主要受益者。

南韓祥明大學半導體系統工程教授李鍾煥（音譯）表示，川普的作法，主要是為了促使更多晶片業者赴美投資。他認為，即使補助規模可能縮水，也不太可能影響三星與SK海力士的投資計畫，因美國市場至關重要。

他指出：「晶片製造商不會單憑補助制定投資決策。對晶片代工業者來說，確保科技產業的大客戶更為關鍵，這是他們投資美國的原因。因此，三星與SK海力士的投資決定，將取決於長期與穩定的客戶基礎。」

在晶片法與對等關稅的不確定性升高之際，南韓代理總統韓悳洙已於4月1日召集首次的經濟安全策略專案小組會議，會見南韓四大財閥的領袖。

席間，據傳三星的李在鎔、現代汽車的鄭義宣、SK集團的崔泰源、LG集團的具光謨，均要求政府全力與美方協商，爭取關稅與補助的條件。

川普 三星 南韓

上一則

Switch 2發布會在即 調查顯示7成美國年輕玩家準備購買

下一則

馬士基：美今年航運需求仍強 經濟可望維持成長

延伸閱讀

前白宮國家經濟顧問：川普關稅減稅對高低收入影響不同

前白宮國家經濟顧問：川普關稅減稅對高低收入影響不同
川普新關稅前夕…傳北京擬限制中企對美直接投資 中官媒發聲

川普新關稅前夕…傳北京擬限制中企對美直接投資 中官媒發聲
參院馬拉松演講／布克稱川普製造危機 恐只是「往火車頭拋砂子」

參院馬拉松演講／布克稱川普製造危機 恐只是「往火車頭拋砂子」
川普「解放日」倒數 避險基金如臨大敵 循5路分頭避險

川普「解放日」倒數 避險基金如臨大敵 循5路分頭避險

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
別以為不買車就不受關稅影響，維修保養和保險費用都可能會上揚。（歐新社）

川普25%汽車關稅 不買車的人也被波及

2025-03-30 23:01

超人氣

更多 >
養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣

養成3個好習慣 打掃浴室不用花大力氣
洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字

洛城顧客留字罵服務生 只因帳單印有一行字
講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？

講了25小時又5分鐘…參議員超長演講所為何事？
消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪
龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了