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亞洲「出口導向」經濟發展模式 面臨美對等關稅考驗

編譯任中原／綜合外電
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台灣高雄港的貨櫃輪。(路透)
台灣高雄港的貨櫃輪。(路透)

彭博資訊報導，美國總統川普將實施對等關稅，令亞洲幾十年來採取的「出口導向」經濟成長模式面臨嚴峻挑戰，也使亞洲各國領導人面臨艱難的抉擇。

川普及官員們一直以中國大陸為目標，且已對中國產品加徵20%關稅，但美國同時也點名越南、南韓、日本及印度等亞洲國家，指各國對美國產品實施高關稅，或是持續擁有鉅額貿易順差。

美國財長貝森特日前曾表示，4月2日開始的「對等」關稅將以「骯髒15國」為目標；貝森特雖未明指那些國家，但亞洲有九個經濟體都對美國擁有龐大順差，因此「對等式」關稅對亞洲出口國的打擊可能特別嚴重。

從川普就任以來，亞洲出口國便與墨西哥、加拿大及歐盟同樣為川普針對的目標。美國對全球鋼、鋁產品課徵25%關稅，將重傷亞洲鋼、鋁生產者，因為全球十大對美輸出鋼、鋁的國家中，有六個都在亞洲；另外美國將從4月2日起對進口汽車加徵25%關稅，也將打擊南韓現代及日本豐田等汽車製造業者的獲利。

美國新關稅並未豁免盟國，加上川普及官員們表示願意接受短期的經濟痛苦，已經震撼全球金融市場。川普上周末更表示，如果外國車廠提高在美國的售價來因應關稅，「我一點都不在意」。

現在又加上「對等式」關稅，對亞洲長期以來的出口導向發展模式造成重大威脅。經濟學者指出，這一次與1998年亞洲金融危機或2008年的金融海嘯大不相同；之前的危機屬於景氣循環式或財務式危機，而這一次更像是結構性震撼。

1. 經濟成長打擊：

高盛集團指出，單單是「對等式」關稅，就可能使整個亞洲地區的經濟成長率損失1.3個百分點，主因亞洲依賴美國的直接及間接採購，且各國決策官員並沒有多少替代作法。截至目前，亞洲各國主要是聚焦於安撫川普，承諾購買更多美國產品，並強調貿易的利益。亞洲企業已宣布多項對美投資保證，包括現代汽車的210億美元擴廠計畫。亞洲各國政府傾向於跟美國政府交流，不願採取以牙還牙式的報復行動。

亞洲各國除了將遭受美國的新關稅的打擊之外，企業界還可能因為不確定性升高而暫停僱用員工及擴廠，而各國央行也可能更積極降息；但摩根大通經濟學者團隊指出，即使如此，也不能完全抵消經濟成長所受的打擊。

目前已出現一些經濟回落的信號。製造業數據顯示，2月印尼及越南等國的新出口訂單已經下降；另外據美國銀行（BofA）的數據指出，今年以來新興市場股、債資金流向是2016年以來同期最差的一次。

亞洲各國也採取措施，以降低對美國的依賴，並促進國內經濟成長。中國大陸再度重視刺激消費，當局並保證將對全球企業開放，並抵制保護主義。中共第六號領導人、國務院副總理丁薛祥表示，「我們應該共同捍衛自由貿易體制，確保開放的區域主義，並堅決反對貿易與投資保護主義」。

2. 壓縮，而非窒息：

初步跡象顯示，川普的動作可能刺激亞洲國家彼此深化商務聯繫。日本與中國於3月22日在東京舉行6年來首次的經濟對話，不過現在距離聯手對抗川普的關稅措施還遠得很。

標普全球信評公司亞太區首席經濟學者庫吉斯表示，各國聚焦於國內需求及亞洲區內貿易，有助於避免最嚴重的衝擊；關稅將會「壓縮，而非窒息」整個亞洲的經濟成長。

3. 關稅反衝美國：

華府外交關係協會貿易政策研究員馬納克表示，美國感受關稅衝擊將最為持久。他表示，最令人擔憂的是美國此舉將使美中貿易與投資完全脫鉤，這將迫使各國選邊站，而中國可能成為首選。

關稅 川普 日本

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