拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

受美國貿易政策不確定性加劇以及通膨前景更嚴峻的影響，美股遭遇拋售。

道瓊工業指數收盤下跌715.8點或1.69%至4萬1583.9點。史坦普500指數下跌112.37點或1.97%至5580.94點，為6周來第5次下跌。那斯達克指數收盤下跌481.04點或2.7%至1萬7322.99點。

幾家科技巨頭領跌，造成大盤壓力。Google母公司Alphabet下跌4.88%，Meta和亞馬遜都分別下跌4.29%。

本周史指下跌1.53%，道指下跌0.96%，那指下跌2.59%。

密西根大學的3月消費者信心終值反映了1993年以來最高的長期通膨預期，股指隨後下跌。

盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。接受《道瓊》調查的經濟學家預計這兩個數字分別為2.7%和0.3%。根據經濟分析局的最新數據，當月消費者支出成長0.4%，低於預期的0.5%。

Global X投資策略主管赫爾夫斯坦(Scott Helfstein)表示：「市場正受到雙重壓力：下周的對等關稅 將對科技等主要出口產業造成衝擊，存在不確定性；同時人們擔心消費者疲軟將面臨物價上漲，從而衝擊非必需品等領域。」

不過，他補充指出，有關通膨和消費者支出的消息「並沒有那麼糟糕」，可能僅僅代表短期市場人氣出現波動，因為投資人很難理解川普 政府的新政策，「即使今天出現拋售，而且過去幾周波動較大，但貨幣市場並沒有出現大量資金流入。似乎很多投資人都在努力渡過難關。」

在最新通膨報告發布之際，白宮宣布一系列關稅措施，引發近幾周市場動盪。投資人正在關注4月2日，屆時川普總統將宣布進一步的關稅計劃，以獲得更多明朗資訊。

加拿大總理卡尼告訴川普，加拿大政府將根據4月2日的聲明實施報復性關稅。《彭博》先前報導，歐盟正在確定可以向川普政府做出的讓步，以降低美國將於4月2日之後實施的對等關稅。

本周稍早，川普宣布對「所有非美國製造的汽車」徵收25%的關稅，這打擊了汽車股並引發了人們對經濟放緩的擔憂。

芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)一度較27日收盤飆升近20%，觸及盤中高點22.18，是3月18日以來的最高絕對水平，也是自3月10日以來的最大百分比漲幅。

VIX指數使用選擇權價格來衡量交易員對未來30天內史指上漲或下跌幅度的預期。當VIX值較高時，交易員被認為會感到緊張，擔心價格大幅波動；而當VIX值較低時，投資者被認為會感到冷靜和自滿。

VIX指數在2月底為19.63，而在3月11日的市場拋售期間，該指數一度飆升至29.57。3月VIX指數的最低點出現在本周，即3月26日星期三；之前3天的股市反彈導致該指數跌至16.97。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生表示，經過數周的震盪交易，股市似乎已趨於穩健。

他在給客戶的報告中表示：「我們認為，即使關稅和通膨的不確定性加劇，但大量技術證據顯示，中期低點可能已經形成。雖然更實質的復甦之路往往不是直線上升，但股市似乎已從3月的低點中找到一些支撐，並有望在未來幾周繼續上漲。」

他寫道，一個積極的技術信號是，史指「在24日5670點的看漲缺口測試中找到支撐」。Piper Sandler表示，廣度指標也有所改善。

奧本海默 交易部門彙編的數據顯示，美股表現落後於大多數國外股市。

SPDR史坦普500 ETF信託基金(SPY)今年至今下跌4.98%。奧本海默發現，同時，各國的ETF平均上漲8%以上。

奧本海默報告指出，史指ETF目前在追蹤的45個國家基金中排名第39位。