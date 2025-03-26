我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「黃金年代」在哪裡？經濟恐陷衰退 美企錯愕焦慮

分時度假爭議 密州夫婦墨國被捕 索求25萬才釋放

金融時報：中國新規殃及NVIDIA H20晶片銷售

中央社台北26日電
中國國家發改委最近建議中國企業須採用符合高節能標準的晶片，恐將使輝達的H20晶片無法在中國銷售，因為H20晶片不符合這一標準。路透
中國國家發改委最近建議中國企業須採用符合高節能標準的晶片，恐將使輝達的H20晶片無法在中國銷售，因為H20晶片不符合這一標準。路透

英國金融時報報導，中國國家發改委最近建議中國企業須採用符合高節能標準的晶片，恐將使輝達的H20晶片無法在中國銷售，因為H20晶片不符合這一標準。一旦嚴格執行，將威脅輝達每年在中國170億美元的業務。

報導引述2名知情人士指出，最近幾個月來，中國國家發改委一直在暗中勸阻阿里巴巴、字節跳動和騰訊等中國科技巨頭購買輝達（NVIDIA）的H20晶片，但中國方面目前尚未嚴格執行這一規定。

這則報導指出，中國國家發改委日前建議中國企業，在新建資料中心或擴建現有設施時，須使用嚴格符合節能標準的晶片。經查閱相關文件顯示，輝達專為中國市場設計、且廣受中國企業歡迎的H20晶片，目前不符合中國國家發改委最近提出的要求。

上述知情人士表示，發改委訂立的這些規範，目前尚未被嚴格執行。因此，H20晶片在中國的銷售尚未受到顯著影響，市場需求依然強勁。但若中國官方嚴格執行禁令，將威脅到輝達每年在中國170億美元的業務。

報導指出，中國對H20晶片需求仍然強勁的部分原因，是一些企業透過將H20晶片使用在既有的資料中心，而不是新擴建的資料中心，以便迴避上述新的節能標準，以免被處罰。

儘管如此，報導指出，在中國正加速建設更多的資料中心下，發改委的新規將可能使輝達流失訂單，轉向華為等中國本土業者，因為這些本國企業的產品更契合中國的綠色發展目標。

根據報導，1名知情人士透露，為緩解這一局面，輝達正尋求未來幾個月內由高階主管與中國發改委主任鄭柵潔會面，以尋求解決方案。

報導指出，輝達已準備好調整H20晶片的解決方案，以符合發改委要求。但知情人士指出，這種技術調整恐降低晶片效能，進而影響輝達在中國市場的競爭力。

知情人士表示，自從中國DeepSeek推出新款AI模型引發中國AI熱潮後，中國科技巨頭便大舉增加對H20晶片的訂單。同時，對美國可能進一步限制輝達向中國銷售晶片的預期，也是原因之一。

報導提到，中國發改委這項規定事實上2024年就已推出，但之前從未被公開披露。在如今美中貿易緊張升級下，中國一直推動本國企業降低對輝達等外國產品的依賴性。

輝達 AI 華為

上一則

貿易戰風險升溫 美國股市的流動性逐漸乾涸

延伸閱讀

FT：北京節能新規若落實 將打擊Nvidia的H20晶片在中銷售

FT：北京節能新規若落實 將打擊Nvidia的H20晶片在中銷售
川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂

川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂
科技大廠和外國官員 籲川普政府重新考慮AI晶片限制

科技大廠和外國官員 籲川普政府重新考慮AI晶片限制
Nvidia超級電腦開放預購 台鏈沾光

Nvidia超級電腦開放預購 台鏈沾光

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
波克夏旗下規模龐大的Geico保險事業，及其高達數千億美元的現金水位，造就其防禦特性，使該公司2024年以來的股票報酬率，超越美股「科技七雄」。（路透）

千金難買早知道...去年若買進這檔股票 現比「科技七雄」還賺

2025-03-24 07:10
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

2025-03-21 10:15

超人氣

更多 >
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請

川普嚴格審查綠卡 移民局已悄悄暫停部分申請
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為
連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單

連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單