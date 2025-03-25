印度傳向三星追稅6億 外企人人自危

印度政府下令三星及其當地主管，須為逃避電信設備的進口關稅，支付6.01億美元的稅金及罰款。 路透

印度 政府據悉下令三星 及其當地主管，須為逃避電信設備的進口關稅 ，支付6.01億美元的稅金及罰款；這是該國近年來最高的追繳稅額之一。相關爭議也讓外國投資者對印度稅務爭議的憂慮再起。

路透報導，當局下令三星支付446億盧比（5.2億美元）的未繳稅款與100%罰金。另外，該公司七名印度主管也遭罰8,100萬美元，包括網路部門副總及財務長等。

三星是印度消費電子與智慧手機市場的主要廠商，去年在印度淨利達9.55億美元，追繳額將占該公司去年淨利的很大部分。三星可以在稅務法庭或法院提出上訴。

三星遭控錯誤分類進口商品，以躲避基地台關鍵傳輸零件的10%或20%關稅，該公司2023年已收到警告，並力促稅務機關停止追查，強調這些零件無須繳稅，並說官員多年來深知這種分類措施。

但據路透看到的1月8日機密指示，海關並不同意上述說法。海關專員巴賈吉在指示中說，三星違反印度法律，蓄意向海關提出虛假文件通關。調查人員發現，三星違背了商業道德與業界作法或標準，欺瞞印度政府只為讓利益最大化。

三星並非第一家遭遇這種狀況的外國企業。印度加強對外國公司與進口產品的監管，德國車廠福斯（Volkswagen）因此與德里當局陷入法律戰。福斯遭控錯誤分類汽車零件，追稅額更達破紀錄的14億美元，該公司提起上訴，否認行為不當，並稱這對福斯的印度業務是「攸關生死的大事」。