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全球貿易壁壘以近百年來最快速度激增 未必全賴川普

編譯簡國帆／即時報導
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世界各國正以1930年代以來最快的速度豎起貿易壁壘。路透
世界各國正以1930年代以來最快的速度豎起貿易壁壘。路透

世界各國正以1930年代以來最快的速度豎起貿易壁壘，讓人想起1930年代使大蕭條惡化的孤立主義熱潮，原因不只是美國總統川普二進白宮後的新關稅措施，引發多國報復，因為早在川普二度上任前，多國就已針對中國大陸的電動車、鋼鐵等製造品加強貿易管制。

Global Trade Alert數據顯示，截至3月1日，20國集團（G20）所實施的關稅、反傾銷關稅、進口配額等進口管制措施，共有4,650項，比2016年川普第一任期增加75%，更是2008年底的十倍。

根據Global Trade Alert，美國去年實施的進口管制措施有475項，歐盟有319項，中國大陸有183項，加拿大121項，墨西哥110項，其他G20國家共有3,051項。

如今隨著美國豎起「關稅大盾」，各國為了報復正持續加碼貿易管制，經濟學家和歷史學家指出，近來的貿易保護主浪潮可能顯示，世界正邁向美國實施1930年《斯姆特-霍利關稅法》（Smoot-Hawley Tariff Act）以來的最廣泛保護主義活動急增。

Global Trade Alert資料顯示，美國5,200種產品類別中，有90%都須遵循貿易管制措施，比率高於川普第一任期前的50%。智庫稅務基金會（Tax Foundation）數據顯示，美國輸入產品的平均關稅稅率升抵8.4%，為1946年水準，遠高於川普2016年第一次上任時的1.5%。

信評機構惠譽（Fitch）估算，若川普履行剩餘的所有關稅威脅，美國進口平均關稅稅率將達到18%，為90年來最高，也可能引發其他國家更激烈的報復措施。

但各國貿易管制激增的主因未必全是川普，例如南韓和越南2月便對中國大陸進口鋼材課徵高關稅，墨西哥也已對中國大陸化學品與塑膠板展開反傾銷調查，印尼也準備對來自中國大陸和其他國家的封箱用尼龍實施新關稅，就連遭受制裁的俄羅斯都試圖抑制中國大陸汽車的湧入速度。

當前發展也可能導致關稅提高，許多西方經濟體都想保護本國的電動車、綠能科技及半導體等關鍵產業，以提高經濟自主性。

經濟學家認為，全球經濟並未走向1930年代的大蕭條或全球貿易崩塌，因為全球平均關稅稅率仍低於1930年代和1940年代的水準，多國也務實希望避免貿易戰失控，而且由於全球經濟改變，貿易戰擴大所帶來的苦痛也會小於1930年代，許多富裕國家的服務業比製造業更重要，各國央行和政府也都已學到用刺激措施穩定經濟的珍貴教訓。

但經濟學家也警告，貿易戰將帶來長久的經濟與外交傷害，可能拖慢成長、推升通膨、阻礙全球合作，使國際社會更進一步分裂。

達特茅斯學院經濟學教授歐文（Douglas Irwin）表示，貿易壁壘一旦增加，要減少就很難，因為每項貿易管制措施都是潛在談判籌碼，沒有國家想「片面解除武裝」。

關稅 川普 大蕭條

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