AI代理人也有摩爾定律 研究發現：每7個月能力就倍增

摩爾定律由英特爾共同創辦人Gordon Moore（如圖）於1965年提出，依據該定律，晶片效能提升速度估計每18個月增加一倍。如今有研究發現，AI代理人也有自己的摩爾定律。美聯社

位於加州柏克萊 的非營利研究機構METR發現，人工智慧（AI ）代理人也有自己的摩爾定律，其在完成長期任務方面的進步速度驚人，趕上人類的速度可能比預期的快。

根據知名科學期刊《自然》（Nature）網站報導，METR在18日於研究成果共享平台arXiv上公布新論文指出，AI代理人能完成的人類任務時間長度，約每七個月就增加一倍，研究團隊將此發現命名為「AI代理人的摩爾定律」。但報導強調，這項研究尚未經過正式的同儕審查。

摩爾定律是由英特爾（Intel）共同創辦人摩爾（Gordon Moore）於1965年提出，依據該定律，晶片效能提升速度估計每18個月增加一倍。

METR研究團隊為衡量AI代理人自動完成任務的能力變化，創造出約170個含編碼、網安、一般推理和機器學習在內的現實世界任務，依據程式專家完成任務所需時間，建立一個「人類基準」，再提出一個評估AI模型進步速度的「任務完成時間跨度」指標。

該團隊以50%的任務成功率為基準，評估2019-2025年間推出的13個尖端AI模型，包含OpenAI早期的GPT-2到Anthropic上個月剛推出的Claude 3.7 Sonnet等，對這些模型在各項任務上的成敗數據進行分析，計算出其在任務成功率達到50%時，人類完成同樣任務所花費的相對時間。

研究發現，AI每七個月的「任務完成時間跨度」會倍增，一些最新模型甚至只需要三個月左右。

METR推測，按此速度，AI在2029年前或更早，就能自動完成許多人類目前要花一個月才能完成的任務，成功率達50%。

多倫多大學管理學教授甘斯（Joshua Gans）卻表示，這類預測不怎麼有用，「推斷法很吸引人，但我們對AI實際上會如何被應用，還知道的太少，因此這些推論還稱不上有意義」。