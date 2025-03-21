川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

美國總統川普。路透

最近美股下跌，消費者和企業信心下滑，連美國總統川普 也表示不能排除經濟衰退發生的可能性，頓時「川普衰退」（Trumpcession）顯得鬼影幢幢。經濟學家指出，萬一衰退果真襲擊美國，從川普2.0現行政策觀之，日後復甦之路也將緩慢而艱辛。

川普政府官員最近提前警告說，美國經濟將面臨一段「戒毒時期」，意指近年來經濟成長對政府財政刺激上了癮，必須戒斷，而這屬於「健康的調整」，即使短期內導致經濟衰退和金融市場「小動盪」也值得。

經濟衰退後果遠比川普想像嚴重

然而，研究結果顯示，經濟衰退可能給民眾、企業和社區帶來嚴重後果，這些後遺症不但持久，有些情況還無可逆轉。

德州基督教大學經濟學教授哈維接受媒體訪問時說：「衰退會產生什麼後果？失業、收入降低、債務違約，以及酗酒、吸毒、罹患精神疾病的案例增多。」

每一次衰退的情況都不相同，但有些共通點。國際貨幣基金（IMF）的研究顯示，經濟衰退通常持續大約一年；經濟生產、消費和貿易活動下滑；失業率躍升；房屋和股票價值縮水；金融市場動盪不已；通膨隨需求萎縮而減緩。

經濟政策學會（EPI）經濟學家古德指出，每波景氣沉淪的衝擊可能差異甚大，但首當其衝的總是所得較低者，那只會進一步擴大貧富差距。她說，勞動市場景氣急遽惡化時，最弱勢的勞工往往受創最深；而且，往例顯示，衰退會對勞工賺錢謀生的潛力造成持久的傷害。

健康經濟學與人口經濟學家史萬特說，經濟衰退對剛畢業初入職場的年輕人打擊最大，且會造成長期創傷。他舉例說，在1981-1982衰退期間進入職場者，不僅短期內被大幅減薪（非白種勞工待遇更糟），接下來數十年還得忍受經濟、社會和健康情況惡化的煎熬。經濟衰退不僅降低長期所得，離婚率、失能率乃至死亡率都升高了。

亂砍支出如「放血」 既釀衰退也阻撓復甦

觀察家指出，從官員所謂「戒毒」、「小動盪」等說詞推敲，川普2.0政府為達成一些非經濟目標，似乎不惜冒著觸動一波衰退的風險，以為今年稍後藉由減稅和鬆綁監管就能迅速讓經濟復甦，但這種想法既天真又危險。

川普2.0上台後大刀闊斧實施一系列政策，包括大幅提高關稅 、大規模遣返無證移民、大砍聯邦雇員和支出，經濟學家擔心，川普政府多項重大政策實驗同時進行，恐將顛覆目前「緩緩招聘、緩緩解僱」的平衡狀態。這種脆弱的平衡是美國疫後經濟的主要特色。

保守派智庫美國企業研究所（AEI）經濟政策研究中心主任史川恩表示，川普政府大量解僱聯邦公務員，取聯邦補助款和政府合約又會波及受僱於這些承包商的數百萬計勞工，這將衝擊美國整體消費者支出，而一旦衰退來襲，未必能迅速復甦。

金融海嘯引發的「大衰退」就是血淋淋的例子。當年金融危機使美國經濟猛然墜落深淵，但政府振興方案力道不足，以致就業長期低迷不振，費時多年經濟才完全復甦。

古德指出，那波危機讓執政當局學到教訓：財政撙節阻撓經濟復甦。她說，拜登政府記取這個教訓，在疫情 嚴峻時刻及時大撒幣，於是促成經濟從疫情谷底迅速彈升。

古德警告，如今川普政府大砍聯邦支出，終會削弱社會安全網，而這些政府計畫的宗旨正是在經濟危難時向人民伸出援手。她說：「現在這麼多人靠支薪度日，這個政府卻想方設法大砍社會安全網，令人憂心忡忡。」

哈維也認為，川普政府此刻推行的政策既損害當前的經濟健康，萬一衰退降臨，還會削弱將來經濟復甦的能力。

他說：「現在人人都關注貿易、關稅；但我認為更恐怖的是政府大砍支出。那形同拔罐、放血之類的中世紀療法--先苦後甘。那完全謬誤：苦難只會產生更多的苦難。」