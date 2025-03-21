我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

英希斯洛機場變電箱失火致斷電 交通大亂旅客抱怨

美股殺不停 道瓊早盤跌逾400點 NVIDIA「死叉」後續挫

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透
美國股市21日早盤再度走跌，標普500指數邁向連續第五周收黑。路透

受美國各產業指標性企業展望不如預期影響，美國股市21日早盤走低，標普500指數邁向連續第五周收黑，道瓊工業指數下挫逾400點。

標普500指數21日早盤跌0.77%，報5,619.25點，道瓊工業指數跌408.58點或0.97%至41,544.74點，那斯達克綜合指數跌0.7%。那斯達克指數本周也可能連續第五周收黑，寫下2022年5月以來最長周線跌勢。

21日是美股「三巫日」，隨著規模估計達到4.5兆美元的股票、指數及指數股票型基金（ETF）選擇權合約到期，華爾街波動可能加劇。另一方面，輝達（NVIDIA）股價20日形成「死亡交叉」技術線型，也讓交易員對該股可能進一步下跌抱持高度警戒。輝達股價21日早盤最多下跌2.6%，報115.42美元，台積電ADR一度跌逾2%。

除此之外，聯邦快遞（FedEx）、Nike和美光（Micron）財測也令投資人感到失望。聯邦快遞股價21日早盤最多重挫近12%，Nike下殺逾9%，美光也跌近8.7%。

那斯達克 輝達 聯邦快遞

上一則

HMB需求強勁 美光上季營收和獲利雙雙報佳音 展望大好

下一則

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

延伸閱讀

陳其邁來矽谷訪問 思科宣布進駐高雄建立展示中心

陳其邁來矽谷訪問 思科宣布進駐高雄建立展示中心
「全球AI研究者一半來自中國」 黃仁勳：中將有巨大貢獻

「全球AI研究者一半來自中國」 黃仁勳：中將有巨大貢獻
和碩深耕北美 矽谷辦公室開張 和Nvidia當鄰居

和碩深耕北美 矽谷辦公室開張 和Nvidia當鄰居
結盟台積電救英特爾？ 黃仁勳：沒人邀請我

結盟台積電救英特爾？ 黃仁勳：沒人邀請我

熱門新聞

美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
川普引發的市場混亂，導致公債殖利率不斷攀高，間接嘉惠房貸族。 美聯社

川普引發市場大亂 房貸族反而受惠

2025-03-13 13:39
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。（路透）

「川普衰退」即將襲美？桑默斯、克魯曼等人這麼看

2025-03-15 10:12
美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率周線幾乎持平，投資人靜觀川普2.0政策後續動向，以及下周聯準會（Fed）貨幣決策。（路透）

美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」

2025-03-15 09:40

超人氣

更多 >
3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬

3歲兒開啟防護門鎖溺斃泳池 父母告亞馬遜索賠200萬
南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控

南加這些地區 海外轉帳、換匯達200元即會被監控
好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因

好市多新款蛋糕只剩標價牌不見貨 會員找出原因
還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期

還以為是壓力大 女子有這症狀 確診腸癌晚期
別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手

別碰社安金 共和黨參議員喊馬斯克少發言、勿插手