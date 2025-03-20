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美股早盤／Fed漲勢曇花一現 道瓊指數跌約100點

編譯陳律安／綜合外電
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美股三大指數20日早盤下挫，Fed引發的漲勢並不持久。(路透)
美股三大指數20日早盤下挫，Fed引發的漲勢並不持久。(路透)

美股三大指數20日早盤開低，道瓊工業指數跌約100點，顯示聯準會（Fed）暗示今年仍將降息兩次所帶動的漲勢，僅為曇花一現。

史坦普500指數早盤跌0.3%、那斯達克指數跌0.2%、費城半導體指數跌0.6%，台積電ADR與輝達分別逆勢漲1.5%與1.2%。

Fed主席鮑爾在記者會上說，美國總統川普關稅措施，對通膨的影響是「一時的」，在前市激勵美股大漲，然而，股市卻在今（20）日早盤重拾跌勢，顯示投資人仍相當擔憂川普反覆的關稅政策。

本月稍早，白宮的關稅政策撼動市場，川普表示，經濟可能歷經「一段轉型期」。華府對部分加拿大與墨西哥進口商品的關稅豁免，將於4月2日到期。

川普19日深夜在Truth Social發文指出，在政府推動新關稅措施的同時，Fed應該降息。另外，商務部長盧特尼克在接受福斯新聞訪問時呼籲買進特斯拉股票，宣稱「價格再也不會這麼便宜了」。

不過，在反馬斯克聲浪高漲之際，特斯拉的股價仍難止頹勢，早盤股價挫跌1.3%。

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