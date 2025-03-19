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Nvidia馬斯克xAI加入微軟貝萊德財團 投資美AI基礎建設

中央社紐約19日綜合外電報導

美國科技業巨擘微軟及資產管理商貝萊德等公司今天宣布，他們所成立1個拓展美國人工智慧（AI）基礎建設的財團已獲AI晶片大廠輝達（Nvidia）及馬斯克（Elon Musk）的xAI加入。

路透報導，這個財團今天更名為「人工智慧基礎建設夥伴關係」（AI Infrastructure Partnership，AIP），是由微軟（Microsoft）、美國資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）與其旗下的全球基礎建設夥伴公司（Global Infrastructure Partners），以及阿拉伯聯合大公國的AI投資基金公司MGX等4方於去年成立。

這個財團成立的初步目標，是要投資300億餘美元在AI相關計畫。這是目前全球最大的AI投資行動之一，提供資金來支持聊天機器人ChatGPT等AI應用運作時所需的資料中心和能源設施。

美國總統川普（Donald Trump）2個月前才在白宮宣布，日本的軟銀集團（SoftBank Group）與美國的ChatGPT開發商OpenAI及知名科技公司甲骨文（Oracle）共同成立AI基礎建設公司Stargate，投資計畫總額最高達5000億美元。

這些金主已承諾會立即投入1000億美元進行各項投資，其餘資金則預計在接下來4年內到位。

AIP之前一直尋求從投資人、資產持有者和企業等方面籌措資金，目標最多能動用1000億美元，包括透過舉債。AIP今天表示，他們自去年9月創立以來「已吸引到大量資金及夥伴興趣」，但未透露截至目前共已籌得金額。

輝達原本就已擔任這個財團的技術顧問，今後將繼續兼顧這個角色。AIP還說，美國能源設備大廠奇異維諾瓦（GE Vernova）和美國電力公司新紀元能源（NextEra Energy）也將加入他們，來從事供應鏈規劃及高效力能源解決方案。

AI 輝達 微軟

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