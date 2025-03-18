蘇姿丰：AMD在DeepSeek發布首日就已給予支持

超微執行長蘇姿丰。（路透）

美國晶片大廠超微（AMD）董事會主席及執行長蘇姿丰 表示，AMD在中國人工智慧（AI ）DeepSeek 大模型發布首日就給予支持，公司亦與阿里巴巴旗下通義千問密切合作，致力於讓AI開發變得更快、更開放、更具擴展性。AI是過去50年最具變革性的技術，開源能加速AI創新的步伐。

據新浪科技，AMD於18日在北京舉辦「ADVANCING AI」AMD AI PC創新高峰會，蘇姿丰出席活動並致詞。蘇姿丰表示，若你留意到DeepSeek近期的成果，就會發現過去幾個月的發展令人激動不已。AMD在DeepSeek發布首日就給予了支持，並且還與通義千問密切合作，致力於讓人工智慧（AI）開發變得更快、更開放、更具擴展性。

她續指，「我可以告訴大家，我們的軟體開發人員一直專注於優化DeepSeek。每隔幾天，我們就能看到性能有所提升，充分表明我們在這項技術上的探索仍處於非常早期的階段。」

蘇姿丰認為，AI是過去50年最具變革性的技術，並正以大家今天無法想像的方式重塑著產業和人類的生活。AMD的晶片正為許多AI應用提供動力，包括將基因組分析速度提高100倍，幫助醫生快速診斷危及生命的疾病。同時，還為一些AI供應鏈提供動力，並即時優化物流，以幫助企業平穩運行。

此外，蘇姿丰透露，自己最感興趣的一些應用是醫學突破、科學研究、建造更智能、更高效的工廠，以及真正提高每個企業和每個行業的生產力。人們還未完全意識到的最重要的事情之一，就是在AI計算中沒有放之四海而皆準的標準，AMD擁有完整的高性能CPU和GPU產品組合，以解決廣泛的AI工作服載。

蘇姿丰強調，AI計算只有硬體是不足夠的，還一定要有很棒的軟體，在過去多年來，AMD一直在這方面付出巨大努力，對公司來說極為重要的一件事是希望與開源社區合作推動技術進步。

蘇姿丰還說，ROCm就是AMD的開源軟件平台，公司增加大量新特性和功能，讓客戶更容易在其軟體環境中部署AMD的技術。如今，看到開源能夠真正加快AI創新的步伐，又稱致力於打造開放且對開發者友好的AI生態系統。

另，財聯社提到，AMD透露，預計2025年第一季，搭載AMD Ryzen AI Max、AI Max PRO、AI 300和AI 300 PRO系列處理器的產品，將完成上市。AMD Ryzen AI Max處理器具有工作站等級的性能，擁有多達16個「Zen 5」架構CPU核心、多達40個AMD RDNA 3.5圖形核心，和一個高達50 TOPS AI算力的AMD XDNA2 NPU，這一切都整合在超便攜的設計中，為移動性提供更佳支持。