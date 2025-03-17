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Google傳攜手聯發科開發AI晶片 博通股價一度跌逾4%

編譯林文彬／綜合外電
Google準備攜手聯發科開發下一代TPU。路透
Google準備攜手聯發科開發下一代TPU。路透

美國科技媒體The Information報導，Google準備攜手聯發科開發下一代張量處理單元（TPU），該晶片明年將開始生產。

報導引述台積電和博通（Broadcom）知情人士說法指出，聯發科和台積電關係密切，以及每顆晶片向Google收取的費用低於博通，是Google選擇聯發科的原因之一，但這不代表Google已停止與博通合作。如果Google履行與聯發科合作的新計畫，博通可能必須與聯發科分食TPU訂單。

消息人士透露，Google將負責下一代TPU大部分設計工作，聯發科主要處理管理主要處理器與周邊元件通訊的輸入／輸出模組，與博通協助開發核心TPU晶片的合作模式不同。但從其他角度來看，聯發科角色和博通仍有幾分相似之處。根據知情人士說法，聯發科也將負責品管，以及向台積電下單。

博通股價17日早盤一度下跌逾4%，報187.5美元，隨後跌幅快速縮小；台積電ADR最多漲近1.5%，報176.6美元。

TPU一直是Google在AI競賽的競爭優勢，原因是這類晶片降低該公司對輝達（Nvidia）的依賴。研究業者Omdia估計，Google去年花在TPU的資金介於60億至90億美元。

Google 台積電 輝達

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