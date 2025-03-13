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川普2.0關稅+廢晶片法有何後果？克魯曼：MSGA

編譯湯淑君／綜合外電
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2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

美國總統川普和商務部長盧特尼克上周的發言若果真實現，可能使美國的血汗工廠再度偉大。

盧特尼克要重振紡織成衣業

盧特尼克上周接受CNBC訪問時宣稱，川普2.0關稅將導致T恤、球鞋和毛巾和電視機的生產線遷回美國。這番話讓節目主持人發笑，但似乎盧特尼克不懂得笑點何在。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼指出，盧特尼克這句話令人發噱，是因為沒有人真的會惋惜紡織成衣工作外包給中國大陸、孟加拉等國，因為這些是低薪、低技術水平的粗活，通常工作環境惡劣。相較下，美國勞工如今從事的是條件更好、待遇更優渥的工作。

川普揚言廢掉「晶片法」

相較於盧特尼克話中流露重振昔日產業的念頭，川普的發言則凸顯他對將來產業的厭惡。川普上周在國會演說中途離題，提到將要求國會廢除「晶片法」，並稱之為「可怕的東西」。川普明不明白廢除此法的後果？不得而知。

克魯曼指出，美國前總統拜登任內推動兩項重大的產業政策立法：「通膨削減法」（IRA），旨在運用產業政策對抗氣候變遷；以及2022年「晶片與科學法（CHIPS and Science Act），簡稱「晶片法」，意在鼓勵半導體在美國境內生產，並擴大整個半導體生態系。

當初「晶片法」獲美國兩黨支持而通過，顯示為數眾多的共和黨議員也認為，此法有助於鞏固美國科技領先優勢，同時防止中國大陸以台灣當作要脅向美國勒索。

「晶片法」兩大立法理由

克魯曼解釋，他和許多經濟學家都認為，有限度的產業政策有其必要，原因有二。

1.政府補助可鼓勵更多半導體廠落腳美國，促進先進技術發展，進而提升美國高科技競爭力。

2.地緣政治考量。全球先進半導體如今幾乎都集中在台灣生產，而先進半導體今日幾乎用於一切物品，重要性不言而喻。這麼重要的產品全仰賴台灣供應，而台灣半導體聚落又容易受中國大陸（美國潛在的敵對國）威脅，是非常危險的事。

MSGA：美國血汗工廠起死回生？

川普為何要廢「晶片法」？原因不明。根據紐約時報報導，許多半導體公司歸因於川普「逢拜登政策必推翻」的個人情結。再加上企業觀察川普2.0近來的所作所為，現在不僅擔心尚未簽字的政府合約生變、已簽訂的合約恐遭撕毀，甚至唯恐政府可能企圖討回已撥款項。政策充滿變數勢必削弱企業投資意願，即使川普未廢除「晶片法」，也將給美國科技發展大潑冷水。

所以，把川普和盧特尼克的發言合起來看，可見川普2.0未來路線：想運用關稅作手段，讓低工資、低技術的昔日產業在美國復活，同時扼殺促進未來高科技產業的政策。

他們勾勒的願景顯然是一個生產球鞋的美國，而不是生產半導體的美國。後果就是MSGA：讓血汗工廠再度偉大（Make Sweatshops Great Again）。

川普 克魯曼 拜登

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