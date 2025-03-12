日「晶片國家隊」Rapidus至今充滿考驗 缺民間投資、客戶

「日本晶片國家隊」Rapidus成立兩年來，仍在募集民間資金和獲得客戶訂單上遭遇困難。 路透

肩負復興日本 半導體業任務的日本「晶片國家隊」Rapidus，至今仍面臨著嚴峻考驗。儘管得到日本政府慷慨金援，但卻遲遲無法獲得足夠民間部門投資，生產2奈米先進晶片的計畫也難以取得客戶訂單。

日韓媒體報導，由於Rapidus不過是在2022年成立，不像台積電 擁有生產晶片的豐富經驗，產品品質的不確定性阻礙了該公司贏得國際大廠訂單的機會，也進而讓其他民間公司對其投資興趣缺缺。

儘管日本政府至今已提供Rapidus多達9,200億日圓（62.3億美元）的直接金援，並在明年度預算又多編列了1,000億日圓（6.73億美元），但在民間部門方面，Sony、NTT和其他六家公司只對Rapidus投資了73億日圓（4900萬美元）。Rapidus大約還需要4兆日圓（270億美元）才能量產先進晶片。

雖然日本政府預期，Rapidus的現有股東，以及科技集團富士通和幾家銀行，會再對Rapidus加碼投資1,000億日圓，但民間企業是否會遵照政府意思還很難說。

而在客戶方面，Rapidus目前只傳出過正在拉攏博通（Broadcom）一家國際科技大廠客戶，其他知名客戶只有日本半導體新創Preferred Networks。

當局的支出計畫如此龐大，也引來日本在野黨的施壓。立憲民主黨籍的眾議員 本庄知史2月抨擊這項支出計畫「蠶食納稅人的錢」。他說，「政府應該說清楚如何和民間部門分擔（這4兆日圓），以及在協助方面的基本政策和路線圖」。