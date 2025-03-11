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安森美捷克廠裁員170人 業界憂投資案恐生變

中央社布拉格11日專電
美國晶片製造商安森美去年宣布，將對其在捷克羅茲諾夫工廠投資20億美元。然而，受汽車產業晶片需求下滑影響，安森美今年將在捷克裁員約170人，外界擔憂投資案能否實現。路透
美國晶片製造商安森美去年宣布，將對其在捷克羅茲諾夫工廠投資20億美元。然而，受汽車產業晶片需求下滑影響，安森美今年將在捷克裁員約170人，外界擔憂投資案能否實現。路透

美國晶片製造商安森美去年宣布，將對其在捷克羅茲諾夫工廠投資20億美元。然而，受汽車產業晶片需求下滑影響，安森美今年將在捷克裁員約170人，外界擔憂投資案能否實現。

據捷克媒體「經濟日報」（HN）報導，安森美去年宣布，將對其在捷克東邊城鎮羅茲諾夫（Rožnov pod Radhoštěm）工廠投資20億美元。當地政府原預期新生產線將吸引3000名員工，然而擴張未如期實現，反而面臨裁員。安森美決定在捷克裁員約170人，其中149人在羅茲諾夫，這些員工將於4月離職。

為應對市場變化，安森美今年2月宣布重組計畫，將在全球裁員約2400人，這是自2023年來的第3波裁員。

安森美2024年營收年減14.2%，淨利潤則下滑28%；過去半年，安森美股價大跌，市值縮水。安森美受汽車產業晶片需求下滑影響，而這項業務占其營收約50%，部分業界人士開始質疑羅茲諾夫投資案能否實現。

儘管面臨裁員，安森美仍維持對羅茲諾夫工廠的投資承諾。安森美表示：「我們仍在與歐盟執委會、捷克政府合作，申請公共補助資金。」

對於羅茲諾夫的裁員，安森美回應：「我們已調整生產，以符合當前市場需求，影響僅限少部分當地員工。羅茲諾夫工廠仍是安森美在歐洲的重要生產基地，並在全球成長戰略中發揮關鍵作用。」

然而，半導體業內人士對投資案的前景表示懷疑。一名與安森美密切合作的消息人士說：「我不再相信這筆投資會實現。整個計畫已延遲1.5年，適合投資的時機已經過去。安森美當前狀況不佳，市場環境也不利。」

這名消息人士甚至決定出售在羅茲諾夫的房產，「當初因為投資案的消息，房價大漲。我現在能以420萬克朗（約18萬美元）的價格出售，比預期的還高。若投資案落空，房價勢必下跌。」

安森美執行長Hassane El-Khoury去年曾親自確認羅茲諾夫投資案。然而，投資案能否落實，取決於捷克政府是否願意提供投資補助，目前補助計畫仍須獲得歐盟執委會批准。

安森美在2022年就獲得捷克政府提供的一筆5.46億克朗（約2384萬美元）補助。捷克總理費亞拉（Petr Fiala）2023年曾訪問安森美工廠，貿工部長西克拉（Jozef Síkela）也多次與美方代表商談此事。

捷克貿工部發言人赫盧斯蒂克（David Hluštík）說：「新投資案目前仍在評估階段，包括歐盟執委會的審查。我們與歐盟保持密切聯繫，並努力確保能在6月前將補助方案提交內閣審議。」

儘管面臨困境，安森美仍在其他領域積極擴張。據彭博報導，安森美正競標收購Allegro MicroSystems，交易規模可能達數十億美元。若成功，安森美可能在捷克設第2個晶片設計研發中心，目前安森美在布爾諾（Brno）已有1個研發中心。

安森美成立於1999年，全球擁有超過3.3萬名員工。自2003年起，該公司以安森美半導體捷克公司（ON Semiconductor Czech Republic）的名稱在羅茲諾夫營運。

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