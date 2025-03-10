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油價跌逾1% 布蘭特跌破70元 多項利空環伺 金價也跌

編譯葉亭均／綜合外電
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(路透)
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國際油價周一下跌1%，下探至六個月低點，布蘭特油價已跌破每桶70美元，因擔心美國對加拿大、墨西哥和中國徵收關稅將導致全球經濟放緩，衝擊能源需求，而且石油輸出國組織與盟國（OPEC+）仍預定恢復產量、增加供應； 金價周一下跌，獲利了結賣壓抵銷地緣政治不確定性帶來的避險需求支撐。

油價跌逾1%

布蘭特原油5月期貨下跌1.08美元，跌幅為1.5%，報每桶69.28美元；美國西德州原油（WTI）4月期貨下跌1.01美元，跌幅為1.5%，報每桶66.03美元。

上周，美國原油期貨連續第七周下跌，是2023年11月以來最長連跌紀錄，布蘭特原油則連續第三周下跌。

美國總統川普的保護主義政策令全球市場動盪不安，川普對美國最大石油供應國加拿大和墨西哥徵收關稅後又推延，同時還提高對中國商品的關稅。中國和加拿大採取了報復行動。

Again Capital駐紐約的合夥人John Kilduff表示：「油市人心惶惶，在交易進行的過程中有很多因素需要消化。市場上開始出現美國可能出現衰退的說法，這對總體經濟情勢來說非常令人擔憂。

原油受到多個看跌因素的打擊，包括全球貿易戰不斷升級，OPEC及其盟國計劃增產，以及目標結束已持續三年的俄烏戰爭的談判。這些都促使投機者縮減布蘭特原油淨多頭部位，幅度創下7月以來最大，不過他們也削減WTI空頭部位。

未來一周，交易人士將從在休士頓舉行的CERAWeek會議上獲得大量市場看法。該會議周一開始，埃克森美孚、沙烏地阿拉伯國家石油公司、雪佛龍和維多集團的執行長在會議開幕當天發表談話。

黃金走低，關注美國通膨數據

現貨黃金下跌0.7%，至每英兩2,888.71美元，此前一周上漲2%。美國黃金期貨低0.5%，報每英兩2,899.40美元。

Kitco Metals 公司高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「由於一些輕微的獲利回吐和股市疲軟，金價略有停頓。不過，之後我們可能會看到一些避險買盤。」

投資人將關注周三將公布的美國消費者物價指數（CPI）和周四將公布的生產者物價指數（PPI）。交易商目前已完全消化美國6月降息的可能性。

現貨白銀跌1.5%，至每英兩32.03美元。白金跌0.4%，報959.35美元；鈀金跌0.9%，報941.38美元。

石油 油價 加拿大

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