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聯準會不擔心衰退 關注焦點仍是通膨

張大仁
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有關美國經濟的壞消息最近傳播得很快，但經濟放緩的說法可能被誇大了。

1月消費者支出出現近兩年來首次下降，經濟成長的即時預測最近變成負值，今年房地產市場開局低迷，而且由於川普總統在關稅問題上激烈的動作，市場充滿了不確定性。

經濟諮商會最新的消費者調查甚至顯示，預計未來一年出現經濟衰退的受訪者比例將躍升至9個月來的最高水準。

但年初的數據受到異常惡劣天氣和野火等暫時因素的影響。基本面依然穩固：雇主繼續以健康的速度增加就業崗位，失業率維持在低位，薪資成長速度仍超過通膨率。

美國人的確因為川普的關稅而感到不安，但這些信心調查並不是很能預測未來的消費行為。

不過，有一個值得擔憂的地方：聯準會仍未將通膨率提升至目標水平，而川普政府引發的全球貿易戰威脅可能會進一步推高消費者物價。

BNY Investments首席經濟學家瑞因哈特(Vincent Reinhart)表示，「需求出現了少許衰退，但還未累積到足以構成經濟下滑的重大風險。」「通膨仍是最重要的問題。」

現在擔心還為時過早

1月美國大片地區遭到嚴重的冬季風暴襲擊；在南加州，致命的野火肆虐社區。

經濟學家表示，這些事件可能抑制了當月的經濟活動：根據政府數據，由於房屋建築業暴跌9.8%，消費者支出下降了0.2%。這引發亞特蘭大Fed對經濟成長的即時預測本季經濟將大幅萎縮2.4%。政府將於4月公佈第1季國內生產總值(GDP)官方估計，這些數字幾乎肯定會發生變化。

RBC Capital Markets美國利率策略主管葛溫(Blake Gwinn)表示，「我們只獲得本季初的數據，而GDP追蹤器會隨著時間不斷添加新數據」，因此這些數字可能會受到大幅下降的影響，「一切只會越來越趨於平衡。」

聖路易斯Fed行長穆薩勒姆表示，惡劣的天氣可能是今年初時購物者減少的罪魁禍首，這也是他仍然認為「持續成長的前景看好」的原因。

他表示：「我對經濟活動的樂觀態度部分源於勞動市場，那裡的狀況仍然穩固。」

美國勞工部7日表示，美國經濟上個月增加了15.1萬個就業崗位，平均時薪的成長速度繼續快於通貨膨脹率。2月失業率略有上升，但仍處於相對較低水準。

但經濟方面的不安又如何呢？

聯準會主席鮑爾並不太擔心，原因如下：「近年來，情緒指數並不能很好地預測消費成長。」

聯準會官員擔心的是通膨，而不是經濟衰退

最近，幾位聯準會官員指出經濟不確定性和成長放緩的跡象；但他們沒有一個人提到對經濟衰退的擔憂。

相反，有些人指出，如果美國與其三大貿易夥伴之間的關稅爭端失控，通膨將面臨再次回升的風險。川普對中國進口產品徵收了額外關稅，並對加拿大和墨西哥進口產品加徵額外的關稅。報復和強硬言論加劇了各國之間的貿易緊張局勢，這種快速的政策反覆給消費者和企業帶來了衝擊。

紐約Fed行長威廉斯在《彭博》主辦的活動中表示：「根據我們目前所掌握的情況，考慮到周圍的種種不確定性，我的確考量了關稅對通膨和物價的一些影響，因為我認為將在今年稍後時看到其中一些影響。」

費城Fed行長哈克在費城的活動上表示，物價「壓力正在加大」，聯準會至今在抑制通膨方面取得的進展「面臨風險」。

聯準會在1月停止降息，正是因為2024年最後幾個月通膨幾乎沒有任何進展。

安永高級經濟學家博莎爾(Lydia Boussour)評論表示：「由於通膨風險明顯偏向上行，且勞動市場狀況總體上仍穩健，我們認為聯準會將在未來幾個月保持觀望態度，預計2025年聯準會只會降息兩次，分別在6月和12月。」

聯準會 關稅 川普

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