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美股早盤／賣壓再現 道指大跌逾300點 特斯拉重挫逾7%

編譯陳律安／綜合外電
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美股10日早盤賣壓再現，道瓊工業指數跌逾300點。路透
美股10日早盤賣壓再現，道瓊工業指數跌逾300點。路透

隨市場對美國經濟放緩的疑慮加深，美股賣壓再度湧現，紐約三大指數10日早盤全面重挫，道瓊工業指數大跌322點。

道瓊工業指數早盤跌322點或0.8%，史坦普500指數挫跌1.3%、那斯達克指數重挫逾2%，受累於美國電動車大廠特斯拉大跌逾7%。費城半導體指數跌2.8%、台積電ADR跌2.4%。

蘋果和輝達也都跌逾3%。

市場擔憂美國經濟情勢，以及美國總統川普持續發動貿易戰攻勢，導致美股3月持續低迷。在福斯新聞台9日播出的專訪，當川普被問及經濟衰退的可能性時，他說，目前經濟正處於「過渡期」。

RBC資本市場美股策略主管卡爾瓦西納表示，「我們認為熊市情境的風險已上升…我們原本預期史坦普500指數年底將落在6,600點，但過程中會出現5%至10%的回跌，隨後反彈。不過，我現在認為，市場跌幅超過10%的風險正在上升，甚至有可能跌14%至20%。」

本周政治動盪可能持續，加上大量經濟數據發布，可能進一步增加市場波動。美國2月消費者物價指數將在12日出爐，上月的生產者物價指數預定13日發布。密西根大學14日將公布消費者信心指數。

美股 川普 史坦普500

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