我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特‧拜登獲特赦後負債累累 沒有固定住所

涉嫌販賣軍事機密給中國買家 華裔士兵被捕

咖啡豆太貴 零售業者不買了

編譯魏紹揆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿拉比卡咖啡豆期貨價格，自11月以來上漲70％。路透
阿拉比卡咖啡豆期貨價格，自11月以來上漲70％。路透

全球的咖啡貿易商與烘豆業者表示，已將採購量降至最低程度，因為這個產業深受咖啡豆大漲的衝擊，且供應商尚未說服零售商跟進漲價。

路透報導，在本周於休士頓召開的國家咖啡協會的年度大會上，與會者表示，作為咖啡交易基準的洲際交易所（ICE）的阿拉比卡咖啡豆期貨價格，自11月以來上漲70％，令他們感到震驚。

厄瓜多即溶咖啡製造商ELCAFE C.A.執行長朱耶里（Renan Chueiri）表示，今年是該公司首次到3月都還沒把預期的一年產量全部賣完。他說：「我們通常在這個時候就會賣完，但目前只賣出不到30％」、「大幅漲價吃掉了客戶的現金流，他們沒有足夠的錢購買所需」。

一位要求匿名的咖啡中間商說：「沒有人想承擔風險和購買期貨，都是為了因應立即需求而現買現用」。他的意思是，只有在必要時才進行採購，避免累積庫存。

他表示，近期許多在巴西的咖啡交易，都以非常保守的方式進行。

最近一份路透的民調預測，阿拉比卡咖啡豆價格可能到今年底將下降30％，因為高價抑制需求，以及初步跡象顯示巴西明年的農作物將大豐收。

但在價格大幅下跌之前，咖啡產業大多會陷入困境。

美國是全球最大咖啡消費市場，當地一家大型烘豆業者的執行長說，他有些客戶不確定是否還能繼續營業，「他們不知道在新價格下還能否賣出他們的產品」，「有些人快撐不住」。

該名執行長表示，超市和雜貨店已反對烘焙商們提出的漲價要求，他們之間的協商花了很長時間，一些零售通路的貨架上開始買不到咖啡。他說：「這已是一場惡夢」。

業界數一數二大的倉儲公司高層另指出，在美國港口附近、接收中南美洲咖啡豆的倉儲中，目前咖啡豆存量是正常庫存的一半，「一些倉儲公司將倉庫還給了所有者，提前取消租約」。

巴西 民調 零售商

上一則

博通拉一把 美股早盤反彈 費半一度漲近2%

延伸閱讀

經典賽／巴西擊敗德國 2013年後首返正賽 4張門票底定

經典賽／巴西擊敗德國 2013年後首返正賽 4張門票底定
紐約咖啡期貨漲勢暫停 消費者稍獲喘息

紐約咖啡期貨漲勢暫停 消費者稍獲喘息
咖啡豆價格衝上50年新高 農民卻笑不出來

咖啡豆價格衝上50年新高 農民卻笑不出來
咖啡豆價格創半世紀新高 為何小農仍難獲利？

咖啡豆價格創半世紀新高 為何小農仍難獲利？

熱門新聞

市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
輝達（Nvidia）周一重挫近9%，股價下探至6個月來低點。(路透)

Nvidia股價已慘崩23% 五大利空讓投資人急拋售

2025-03-03 21:36
美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
即使白宮就川普總統有爭議的關稅政策做出最新讓步，仍未能平息恐慌的投資人，美股恢復大幅回調。路透

川普再讓步也沒用 道指挫逾400點 那指跌入修正區間

2025-03-06 16:42
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
蘋果最便宜人工智慧（AI）手機iPhone 16e。(中央社)

iPhone 16e經拆解發現改用這款晶片 這公司股價飆漲20%

2025-03-05 22:10

超人氣

更多 >
女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航

女乘客在西南航空上脫光 導致飛機返航
冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂

冬去春來4生肖鴻運當頭 屬虎賺錢不停、屬兔財運順遂
驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄

驚人發現：一項隱藏費用 恐危及退休儲蓄
遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」

遭對方母反對卻情牽40年 陳美鳳認身邊有個「他」
4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用

4月起新法 禁止加州房東向房客收這些費用