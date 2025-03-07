咖啡豆太貴 零售業者不買了

阿拉比卡咖啡豆期貨價格，自11月以來上漲70％。路透

全球的咖啡貿易商與烘豆業者表示，已將採購量降至最低程度，因為這個產業深受咖啡豆大漲的衝擊，且供應商尚未說服零售商 跟進漲價。

路透報導，在本周於休士頓召開的國家咖啡協會的年度大會上，與會者表示，作為咖啡交易基準的洲際交易所（ICE）的阿拉比卡咖啡豆期貨價格，自11月以來上漲70％，令他們感到震驚。

厄瓜多即溶咖啡製造商ELCAFE C.A.執行長朱耶里（Renan Chueiri）表示，今年是該公司首次到3月都還沒把預期的一年產量全部賣完。他說：「我們通常在這個時候就會賣完，但目前只賣出不到30％」、「大幅漲價吃掉了客戶的現金流，他們沒有足夠的錢購買所需」。

一位要求匿名的咖啡中間商說：「沒有人想承擔風險和購買期貨，都是為了因應立即需求而現買現用」。他的意思是，只有在必要時才進行採購，避免累積庫存。

他表示，近期許多在巴西 的咖啡交易，都以非常保守的方式進行。

最近一份路透的民調 預測，阿拉比卡咖啡豆價格可能到今年底將下降30％，因為高價抑制需求，以及初步跡象顯示巴西明年的農作物將大豐收。

但在價格大幅下跌之前，咖啡產業大多會陷入困境。

美國是全球最大咖啡消費市場，當地一家大型烘豆業者的執行長說，他有些客戶不確定是否還能繼續營業，「他們不知道在新價格下還能否賣出他們的產品」，「有些人快撐不住」。

該名執行長表示，超市和雜貨店已反對烘焙商們提出的漲價要求，他們之間的協商花了很長時間，一些零售通路的貨架上開始買不到咖啡。他說：「這已是一場惡夢」。

業界數一數二大的倉儲公司高層另指出，在美國港口附近、接收中南美洲咖啡豆的倉儲中，目前咖啡豆存量是正常庫存的一半，「一些倉儲公司將倉庫還給了所有者，提前取消租約」。