2月就業穩中透溫 料Fed不會改變緩慢降息立場

聯準會主席鮑爾。路透

美國2月就業報告顯示就業穩健，而薪資升幅、失業率、勞動參與率和就業不足率都透露出一些降溫信號；預料這份報告預料將不會使聯準會 （Fed）改變目前的減緩降息 速度的立場。

主要數據如下：

2月非農就業人數增加15.1萬人，低於預估的16萬人增量，但高於元月時12.5萬人（修正數）增量；去年12月與今年元月就業人數總共僅下修2,000人。

民間部門就業增加14萬人，略低於預估的14.5萬人增量，但優於元月時11.1萬人增量；製造業增加1萬人，高於預估，也優元月時的3,000人增量。

平均時薪月升幅回降到0.3%，符合預估，但低於元月時的0.5%升幅；比去年同期上升4%，低於預估及元月時的4.1%升幅；平均每人每周工時持平，為34.1小時，比預估的34.2小時略短。

失業率上升0.1個百分點，為4.1%，比預估的4.0%略高；勞動參與率下降0.2個百分點，為62.4%，低於預估的62.6%；就業不足率明顯上升0.5個百分點，達到8%，顯示兼職勞工大幅增加。