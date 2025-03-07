比特幣納為美戰略儲備 川普行政命令簽了 加密幣卻跌了

川普總統正式簽署建立戰略比特幣儲備及其他數位資產庫存的行政命令。（路透）

川普總統6日簽署行政命令，建立戰略比特幣 儲備及其他數位資產庫存。比特幣和其他代幣價格卻應聲下跌，因為白宮 主管加密貨幣 事務負責人薩克斯表示，納稅人的錢不會拿來購買任何加密貨幣。

比特幣6日大跌約4%，報8萬6000美元。川普先前表示希望納入美國儲備的四種代幣——XRP、乙太幣、SOL和ADA，也都下跌至少3.5%。

白宮主管加密貨幣事務負責人薩克斯（David Sacks）在社群平台X寫道，戰略儲備將以美國政府已持有的比特幣作為資本，這些比特幣來自刑事或民事案件中沒收的資產，美國政府不會出售存入此儲備的加密幣。

薩克斯說道，行政命令授權財政部長和商務部長制定「預算中立」策略，在不增加美國納稅人負擔的前提下取得額外的比特幣。

薩克斯表示，行政命令同時建立另一個數位資產庫存，涵蓋比特幣以外的其他加密貨幣。

「政府不會額外購買這些資產，庫存將僅來自沒收所得。」薩克斯此話，澆熄外界對美國政府可能購買加密貨幣的揣測，對加密業人士而言，並不符合他們的最終期待。

專注比特幣的金融服務公司Swan Bitcoin私人客戶與家族辦公室主管 Steven Lubka 表示，雖然美國政府不會賣掉已沒收的比特幣，算是個不錯的頭，但他最終希望看到美國政府主動買進並累積比特幣。

他補充，這項消息其實已大致反映在行情上，「不出售沒收的比特幣，主要是在政策信號和題材面的利多，與買賣關係不大」。