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川普擬廢晶片法案補助 專家：英特爾恐是最大受害者

中央社新竹6日電
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若美國政府中止晶片法案補助，英特爾在美國建廠勢必受到影響，英特爾日前已將俄亥俄州新廠完工時程至少延後5年至2030年，應是因應補助可能中止所做的調整。路透
若美國政府中止晶片法案補助，英特爾在美國建廠勢必受到影響，英特爾日前已將俄亥俄州新廠完工時程至少延後5年至2030年，應是因應補助可能中止所做的調整。路透

台積電宣布千億美元加碼美國，為市場投下震撼彈，美國總統川普近日建議廢晶片法案補助，外界擔憂台積電恐受衝擊。產業專家表示，台積電具有製程技術領先優勢，應可順利將增加的成本轉嫁客戶，受影響應該可控。英特爾恐是最大受害者，已延遲俄亥俄州廠時程，調整應對。

台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，後續美國總統川普提到，建議廢除晶片法案，一連串消息震撼市場，也引發外界揣測台積電恐成美積電。

為穩定市場信心，總統賴清德與魏哲家今天在總統府共同舉行記者會，魏哲家說明加碼美國原因，他強調，台積電不是因為補助才去美國，最重要的是因為客戶的需求。

對於川普建議廢除晶片法案，魏哲家僅提1訴求，「我們要求公平」。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電原先預計在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠，投資金額650億美元，美國晶片法案將補助66億美元，補助金額約占投資金額的1成。

劉佩真說，美國政府若中止補助，台積電因具有技術領先優勢，可以將短少的補助款部分轉嫁給客戶，影響應在可控制的範圍。

劉佩真說，反觀其他半導體廠較難以轉嫁客戶，若美國中止補助，如台灣半導體矽晶圓廠環球晶，以及英特爾（Intel）和三星（Samsung）在美國的建廠進度恐會受到影響。

環球晶董事長徐秀蘭曾表示，目前尚未收到通知要修改條件或中止，美國投資一切仍依計畫進行，如果有修改條件或中止，會重新估算因應調整，會持續與美國保持緊密聯繫。

DIGITIMES分析師陳澤嘉說，英特爾近年積極拓展晶圓代工業務，在先進製程投資相當龐大，目前資金相當吃緊，營運高度仰賴美國政府補助。

晶片法案將補助英特爾85億美元，是晶圓代工廠中金額最多。陳澤嘉表示，若美國政府中止補助，英特爾在美國建廠勢必受到影響，英特爾日前已將俄亥俄州新廠完工時程至少延後5年至2030年，應是因應補助可能中止所做的調整。

劉佩真說，川普若推翻先前拜登政府承諾的補助政策，會對美國吸引企業投資的信賴度造成影響，不過，川普以關稅措施迫使廠商赴美國投資，仍可以達到某種程度美國半導體在地製造的目標，只是確切情況仍待進一步觀察。

台積電 英特爾 川普

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