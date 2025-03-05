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馬來西亞砸2.5億美元取得安謀技術 打造完整晶片供應鏈

中央社吉隆坡5日綜合外電報導
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在美中爆發科技貿易戰之際，馬來西亞今天與英國晶片巨擘安謀國際科技公司（ARM Holdings）簽署一項協議，以強化大馬生產高階半導體的計畫。路透
在美中爆發科技貿易戰之際，馬來西亞今天與英國晶片巨擘安謀國際科技公司（ARM Holdings）簽署一項協議，以強化大馬生產高階半導體的計畫。路透

在美中爆發科技貿易戰之際，馬來西亞今天與英國晶片巨擘安謀國際科技公司（ARM Holdings）簽署一項協議，以強化大馬生產高階半導體的計畫。

綜合法新社和路透報導，馬來西亞雖在晶片產業扮演重要角色，但大多集中在封裝、組裝和測試等市場低階業務。

根據協議，隸屬軟體銀行（Softbank）旗下的安謀將提供晶片設計與其他技術，協助馬來西亞進入晶圓製造和晶片設計等更具附加價值的業務。

馬來西亞政府今天表示，將在未來10年間付給安謀2億5000萬美元，以取得該公司的晶片設計，提供給大馬本土製造商。

隨著人工智慧（AI）和資料中心需求攀升，馬來西亞計劃未來5至10年內生產本土的繪圖處理器晶片。

馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）談到，政府將付費取得安謀包括高階晶片設計在內的矽智財。

拉菲茲告訴媒體，這項協議還包括在馬來西亞訓練1萬名工程師。

根據拉菲茲，馬來西亞希望與安謀達成這項協議，將促使國內生產商擴大規模，催生10家年營收達15至20億美元的本土晶片公司。

他指出，這項合作將讓馬來西亞和安謀得以「在AI資料伺服器、自駕車、物聯網和機器人等先進產業打造完整的供應鏈」。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在見證簽約儀式前發表談話說：「藉由與安謀的全面性夥伴關係，我們構思出大馬有史以來最雄心壯志的科技計畫之一，開創馬來西亞製造的AI晶片。」

他提到：「這些晶片將在這裡設計、製造、測試和組裝，並且賣到全世界。」

此外，安華還說，安謀也將在吉隆坡設立首座東南亞辦公室，以擴展在東南亞以及紐澳等地區的觸角。

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