川普確認徵收關稅 史指創最大單日跌幅 道指重挫650點

在美國總統川普確認即將徵收關稅後，史坦普500指數下跌，延續2月的跌勢，今年走勢衰退。 路透

在美國總統川普 確認即將徵收關稅 後，史坦普500指數下跌，延續2月的跌勢，今年走勢衰退。

史指下跌104.78點或1.78%至5849.72點，為12月以來最大單日跌幅，今年至今下跌約0.5%。道瓊工業指數下跌649.67點或1.48%收4萬3191.24點。那斯達克指數下跌497.09點或2.64%至1萬8350.19點，主受輝達下跌8.69%的拖累。

川普重申將於4日對墨西哥 和加拿大進口產品徵收25%的關稅，粉碎了投資人對最後一刻達成協議以避免對這兩個盟友徵收全額關稅的希望；股指在下午交易中大幅下跌。早盤三大指數均上漲，道指盤中最高上漲近200點。

川普與商務部長盧特尼克在白宮共同表示：「墨西哥和加拿大已經沒有空間了。」「對等關稅將於4月2日開始徵收，但非常重要的是，明天將開始對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅。」

一位政府官員透露，川普還簽署了一項對中國額外徵收10%關稅的法案。

隨之而來的是避險舉措，對從科技股到小型股的所有股票都產生衝擊。除了輝達之外，曾經炙手可熱的人工智慧公司博通(Broadcom)和美超微電腦(Super Micro Computer)也暴跌。其他方面，以小型股為主的羅素2000指數下跌2.81%。

受關稅或目標國家報復措施直接打擊的股票也下跌。在川普發表上述言論後，通用汽車和福特汽車的股價跌至盤中最低。iShares追蹤墨西哥和加拿大的ETF均下跌逾1%。

FWDBONDS首席經濟學家魯普基(Chris Rupkey)在報告中表示：「股市能否經受住這種變化還有待觀察。」「但無論如何，關稅都會對經濟造成衝擊。」

3日出現的3月初拋售緊接著三大股指的2月下跌走勢，主要是由於擔心關稅的影響以及經濟疲軟的早期跡象。2月道指和史指均下跌逾1%，而以科技股為主的那指則下跌4%，創2024年4月以來最大單月跌幅。

製造業和建築業疲軟的經濟數據也再次引發對美國經濟狀況的擔憂。本周各大經濟數據紛紛發布，而定於7日發布的2月就業報告將成為本周最重要的經濟數據。

在川普總統確認4日的關稅後，防禦性股票大漲。

菲利普莫里斯國際上漲2.28%，百事可樂、寶鹼和嬌生均上漲約1%。

《華爾街日報》2日報導，即使川普試圖限制對北京的銷售，但中國買家仍在想方設法購買輝達的晶片。

Melius Research技術研究主管雷茲斯(Ben Reitzes)表示，自DeepSeek出現以來，蘋果已成為科技「七巨頭」集團的避險資產。

他表示：「由於DeepSeek的創新和其他模式，那些從降低計算成本中獲益的公司，比如蘋果，都會從中獲益。」「我們認為，更多的人工智慧使用也將帶來更多的邊緣使用，並促使你升級iPhone。」

在之前給客戶的報告中，雷茲斯解釋，蘋果的服務業務獲利率應該會受益於在雲端執行人工智慧的較低成本，因為與同行相比，蘋果並沒有投入巨額的資本支出。如果由於成本降低而導致消費者和企業AI使用量激增，那麼iPhone上將出現更多的推理，就需要更強大的iPhone機型。

他補充指出，「顯然，我們必須擔心關稅問題，而庫克在應對這個問題上做得相當不錯，我們必須看看事情會如何發展。」並指出，這是蘋果最令人驚訝的一部分。

今年以來，蘋果股價下跌2.39%，在「七巨頭」中跌幅最小。

市場上最大的美元支持穩定幣公司Tether表示，已任命一位新的財務長來領導對數位儲備的全面審計。

該公司在新聞稿中表示：「Tether堅定承諾完成全面審計，這是提高產業標準和加強監管參與的關鍵一步。」該公司已經向會計師事務所BDO提供了全季審計，但「全面審計將確保更高的財務完整性和儲備核實」。

Tether的USDT約占穩定幣市場的67%，其次是Circle的USDC占26%。它在穩定幣中歷史最悠久也最受信賴；過去幾年因為儲備成分不夠透明而備受責難。

川普政府可能在2025年激發穩定幣風潮。國會上月審查了規範穩定幣的GENIUS Act草案，若完成立法將成為加密市場新的催化劑，代表在美國使用和發行穩定幣的大幅開放。