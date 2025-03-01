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美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國總統川普就職以來，政策動向變化莫測，已帶來巨大的不確定性。這使得經濟展望最近有急遽惡化之虞，一波經濟衰退即將來襲嗎？

川普政策善變 展望混沌不明

川普2月初宣布，將對加拿大和墨西哥進口產品重課25%關稅，隨後即表示暫緩實施30天。下周是否會如川普日前所言果真付諸實行，無人知曉。

川普也揚言對歐盟發動貿易戰，甚至說歐盟成立宗旨就是要搞垮美國（事實上當初華府對歐盟成立樂觀其成）。他是否會把對歐盟的關稅威脅化為行動？無人知曉。

目前臨時預算法提供的經費只夠讓聯邦政府運作到3月14日。共和黨能否掌握足夠票數讓預算案過關，或政府即將面臨關門危機？無人知曉。

政府效率部（DOGE）大舉解僱聯邦公務員，包括社會安全局（SSA）半數雇員，會不會癱瘓政府各項重要服務的運作？無人知曉。

最令人驚愕的是，川普2.0政府竟有人拋出透過「海湖莊園協議」重組美國債務的想法，意思是強迫投資人以他們持有的美國國庫券（短期債券）交換百年債券--這麼做形同讓美國聯邦政府債務違約！全球金融體系之所以維持穩定，是因為世界各地的投資人認為美國公債安全可靠，所以普遍拿美國公債當作交易的擔保品。假如依照川普官員提議，那勢必會掀起全球金融和經濟劇烈動盪。川普政府可曾認真想過這種後果？無人知曉。

不確定性肇因於當權者無知、自大

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，簡言之，此刻美國政府政策充斥著不可思議的不確定性，但這些政策卻對美國消費者和企業影響重大。

這麼高的不確定性從何而來？克魯曼指出，那是因為美國政府現在掌控在一群「極其無知、睚眥必報、衝動克制力為零的自大狂」手中。

何以見得他們「無知」？川普誇口說，美國投資俄羅斯將帶來各種機會。姑且不論在一個極權專制國家經商所冒的風險，川普究竟懂不懂他最近辱罵、恫嚇的歐盟，國內生產毛額（GDP）是俄羅斯的九倍？哪一種雙邊經貿關係對美國更有利？

至於「自大狂」批評太誇張嗎？請上川普Truth Social平台，觀賞他發布由AI生成的加薩美麗新未來影片，凸顯加薩改造成度假勝地，還矗立一尊金光閃閃的川普巨大雕像，就知此言不虛。

經濟展望急遽惡化 但衰退未必將至

世事本無常，但川普政策不確定性已飆升到新層次，使得消費者和企業愈來愈難作長期、甚至中期規劃。而這對美國經濟絕對是壞事。

試想，若你是某家美企的執行長，原本打算到與美國簽有自貿協定的加拿大和墨西哥設廠，但如今川普片面撕毀協議並揚言以高關稅對付這兩個鄰國，想必你會放棄這類投資計畫，轉而作防禦型投資，把與加、墨客戶及供應商關係斷絕的傷害降到最低。你也可能選擇靜觀其變，先擱置大型投資，待政策明朗化再作打算。

最近對美國消費者和企業的調查結果都顯示，受訪者對經濟走向的焦慮日增。密西根大學和經濟研究聯合會（Conference Board）的調查都指向消費者信心大幅滑落。標普全球最新企業調查發現，企業樂觀度掉到2022年12月來最低點，反映聯邦政府政策詭譎多變讓受訪者對經商環境愈來愈沒信心。

克魯曼指出，已有一些跡象顯示消費者買氣縮手，但至少要到數月之後，才會見到企業削減投資對經濟產生的影響。也就是說，信心低落不會馬上就反映在經濟「硬」數據上，例如下周公布的美國2月非農就業報告，還不會見到川普2.0政策造成的影響。

他仍認為，關稅和大規模遣返無證移民所產生的通膨效應，是「川普經濟學」（Trumponomics）帶來的最大風險。至於經濟衰退是否即將襲擊美國？無人知曉。但可確定的是，無知、衝動又自大的當權者，推行的政策必然對經濟不利。

川普 投資 歐盟

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