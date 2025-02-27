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川普關稅言論再掀波瀾 新台幣貶破32.8元月線收黑

中央社台北27日電
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新台幣兌美元收32.82元，貶3分，寫半個月最低價。記者陳儷方／攝影
新台幣兌美元收32.82元，貶3分，寫半個月最低價。記者陳儷方／攝影

美國總統川普再提關稅，且砲火猛烈攻擊歐盟，點燃投資人不安情緒，加上地緣政治風險升溫，利空籠罩之下，股匯市今天同步走弱，新台幣兌美元收32.82元，貶3分，寫半個月最低價，台北及元太外匯市場總成交金額14.4億美元。

川普近日砲火猛烈，先抨擊歐盟（EU）的成立是為了「搞砸」美國，將對來自歐盟的進口商品課徵25%關稅。而被問及是否阻止中國武力犯台，川普拒絕承諾，打擊台灣股匯信心，今天走勢雙雙露出疲態。

外匯交易員指出，川普關稅言論推升避險情緒，美元指數走揚，地緣政治風險也不利匯價表現，再者，228連假將至，外資放假前大舉提款台股並匯出，均導致新台幣匯率下挫。

台灣股匯市今天同步走弱，權王台積電開高走低，尾盤下殺，影響台股指數開高後震盪，盤中跌點擴大，終場跌349.37點，收23053.18點，摜破月線約23337點。三大法人同步賣超，合計賣超599.94億元，其中外資大砍台股451億元。

外匯交易員直言，美元指數走揚，多數亞幣應聲貶值，儘管出口商月底拋匯需求出籠，仍不敵外資匯出，新台幣兌美元上午以32.80元開出後，匯價震盪走弱，最低觸及32.858元。

新台幣匯率今天同步收週線、月線，雙雙翻貶，2月累計貶值1.38角或0.4%。

外匯交易員分析，2月以來，金融市場跟著川普發言波動，匯市大致呈現盤整格局，接下來俄烏戰爭有望劃下句點，但又有關稅威脅，美國經濟如何表現牽動川普策略及美國聯準會的利率政策，多空消息紛雜且充滿不確定性，後續只能且看且走。

川普 關稅 台股

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難怪川普要賣「金卡」美國經濟愈來愈靠有錢人支撐

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