馬斯克拖累？特斯拉股價幾吐回大選以來所有漲幅

馬斯克政治立場鮮明，讓特斯拉股票受到拖累。（路透）

特斯拉 (Tesla)股票2024年12月創歷史新高，現在價格卻剩六折。雅虎財經新聞(Yahoo Finance)27日分析，特斯拉股價下跌除了因為銷售減緩，創辦人馬斯克 (Elon Musk)領導川普政府的政府效率部(Department of Government Efficiency，DOGE)政治立場鮮明，也讓特斯拉股票受到拖累。

報導指出，馬斯克要求聯邦員工交出上周工作業績彙報，特斯拉投資 人也想對馬斯克提出相同要求。

2025年開年以來，特斯拉股票下跌28%，川普總統在2024年11月大選獲勝之後，特斯拉股價水漲船高，但現在漲幅已經幾乎吐光。選舉日當天，特斯拉股票以251.44元收盤，12月17日創下479.86元歷史新高，但後來就開始走下坡，股價迄今縮水約39%。

特斯拉2024年第4季銷售業績差強人意，全年銷售量出現公司成立以來第一次退步。今年1月，全國公路交通安全局(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)對特斯拉的自動駕駛功能展開調查。電動卡車(Cybertruck)降價遭到媒體質疑市場需求量減少，歐洲地區的特斯拉銷售量在1月份同樣下滑。

報導分析，特斯拉股價走低的一大關鍵就是馬斯克的政治作為，不管在美國國內率領政府效率部的各種行動，或者在海外引發爭議的極右派政治主張，都讓絕大多數一般民眾、特斯拉現有客戶以及潛在消費者敬而遠之。

馬斯克涉足政治更讓投資人質疑身為特斯拉執行長的馬斯克，如今關注焦點究竟擺在哪裡。

不過，從特斯拉股票以往表現來看，投資人依然有希望。特斯拉剛宣布更新版Model Y系列，今年上半年將推出價格較低的電動車，6月開始將在德州奧斯汀(Austin)測試自動駕駛計程車(robotaxis)。