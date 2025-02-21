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DeepSeek抑制AI投資？黃仁勳：錯誤解讀 這階段才關鍵

編譯陳律安／綜合外電
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黃仁勳緩解DeepSeek相關疑慮，認為AI的後訓練仍需大量輝達晶片。路透
黃仁勳緩解DeepSeek相關疑慮，認為AI的後訓練仍需大量輝達晶片。路透

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳回應中國DeepSeek引發輝達股價賣壓一事，表示投資人弄錯了DeepSeek進步的訊息，正確的訊息應該是AI的後訓練（post-training）階段才是關鍵，將帶動對輝達晶片的需求不減反增。

DeepSeek在1月發表「R1」大型語言模型（LLM），以較低的成本獲得高效能，引發美國科技巨擘的AI投資前景憂慮，拖累輝達股價在1月挫跌。輝達的股價則已幾乎收復在那之後的失土。

黃仁勳20日在合作夥伴DDN預錄的訪談影片表示，輝達股價對DeepSeek的劇烈反應，源於投資人對DeepSeek進步的解讀錯誤。

他說，AI產業仍需要運算能力進行AI模型的後期訓練，隨著後期訓練的方法不斷增加、漸趨多元，對輝達晶片所供應運算能力的需求也將成長。後期訓練讓AI模型能在完成訓練後，做出結論或進行預測。

黃仁勳說，「從投資人的角度來看，過去都有一種心智模型，認為世界是先預訓練（pre-training），接著再（進入）推論（階段），而（投資人認知的）推論是：你問了AI一個問題，就能立刻獲得答案」，「我不知道這是誰的錯，但很顯然，這個心智圖是不對的」。

他說，預訓練仍然很重要，但後期訓練反而是「最重要的智慧環節，才是（AI）學會解決問題的環節」，後期訓練方法「真的如火如荼」進展，AI模型將持續以新的推理方法進步。他也稱讚DeepSeek的創新提振AI產業的活力，「實在令人無比興奮。R1開源在全球激起的活力令人驚嘆」。

黃仁勳這番談話，或許透露了輝達26日財報說明會在面對DeepSeek的問題時，可能回答的內容。在最近的美股財報季，DeepSeek已成為熱議話題，超微（AMD）執行長蘇姿丰也被問到類似問題，回答表示DeepSeek正在帶動「有利AI採用」創新。

黃仁勳最近幾個月不斷駁斥模型擴展陷入麻煩的憂慮，即便是在DeepSeek聲名大噪之前，1月就有報導指出OpenAI的模型進步正在放慢，引人憂心輝達成長可能放緩。黃仁勳去年11月強調，模型擴展「活得很好」，只是從訓練轉向推論。

AI DeepSeek 輝達

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