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關稅陰影揮不去 美股早盤走跌 蘋果逆勢漲逾1%

編譯林文彬／綜合外電
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美國股市11日早盤小跌，蘋果股價逆勢走高，投資人緊盯即將出爐的聯準會主席鮑爾證詞。路透
美國股市11日早盤小跌，蘋果股價逆勢走高，投資人緊盯即將出爐的聯準會主席鮑爾證詞。路透

美國股市11日早盤小跌，全球貿易緊張情勢可能升溫的恐懼持續籠罩大盤。另一方面，投資人也等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾證詞出爐，盼從中得知Fed對關稅看法及關稅對美國通膨的影響。

美股史坦普500指數11日早盤跌0.3%，報6,048.2點，道瓊工業指數跌104.19點或0.23%，那斯達克綜合指數跌0.48%。個股方面，蘋果據傳已攜手阿里巴巴，為中國大陸iPhone用戶開發人工智慧（AI）功能，蘋果股價11日早盤漲逾1%。另外，在公布去年第4季獲利和營收都高於華爾街預期後，可口可樂公司股價11日早盤一度勁揚近5%；台積電ADR最多跌1.4%，報204.92美元。

美國總統川普偏好對美國貿易夥伴祭出關稅，10日簽署瞄準所有進口至美國鋼鐵和鋁的新關稅。歐盟表示，如果美國對來自歐盟的產品加徵關稅，歐盟將祭出自己的關稅作為報復。

鮑爾11日將先在美國參議院銀行委員會發表演說，12日則會前往眾議院金融服務委員會，兩場活動開始時間都是台北時間晚間11時，而且都會以鮑爾預先準備的證詞開場。通膨數據也是金融市場焦點，美國1月消費者物價指數（CPI）將在台北時間12日晚間9時30分出爐。

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