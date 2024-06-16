馬克宏所屬政黨若敗選 法國將面臨金融危機

法國總統馬克宏所屬政黨即使重新選舉，恐怕也無法勝出，法國金融危機日漸接近。（美聯社）

投資人擔心，如果法國政治中心在即將舉行的國會選舉中垮台，法國可能面臨金融危機，讓極右翼民粹主義者執掌歐盟第二大經濟體。

法國總統馬克宏 所屬政黨(Emmanuel Macron)6月9日在歐盟議員投票中輸給極右翼後，宣布提前舉行選舉，此舉震驚了法國股市和政府債券 市場。

自那時之後，人們普遍猜測，極右翼元老勒龐(Marine Le Pen)的政黨「國民聯盟」即將成為議會中最強大的力量，取代馬克宏的中間派集團。

這樣的結果可能會擴大法國巨額政府債務的削減難度。截至去年底，該債務相當於國內生產毛額的110.6%，甚至可能進一步增加。嚴重分裂的議會也將難以削減預算赤字；政府支出與稅收收入之間的差距去年達到占GDP的5.5%。

Berenberg經濟學家寫道：「如果勒龐在議會中發號施令，並推行其昂貴的財政和保護主義『法國優先』的議程，結果可能會重現『特拉斯』式的金融危機。

2022年9月，前英國首相特拉斯公布增加借貸以支付減稅費用的計畫，英鎊和英國政府債券遭到大幅拋售。由於投資人對持有英國債務要求更高的溢價，抵押貸款利率飆升。特拉斯不久後辭職，成為英國史上任期最短的首相。

法國財政部長勒梅爾表示，法國確實有類似情況發生的風險。他在被問及馬克宏提前大選的決定引發的政治動盪是否會導致金融危機時，勒梅爾的答案為「是的」。

他指出，法國現在必須支付比10多年前在歐洲債務危機中接受救助的葡萄牙更高的利率，才能向投資人借款。勒梅爾表示：「這取決於各方擺在桌面上的計畫，無論我們是否能夠為這筆債務融資。」

信用評級機構已經在密切關注歐盟三個負債最重的國家之一的法國。標準普爾5月將法國的長期信用評分調降至AA-，理由是「預算狀況惡化」，不過它仍然認為法國有足夠的能力償還債務。該機構表示，預計2027年預算赤字占GDP的比例將縮小至3.5%，遠高於現任政府2.9%的目標。

政治動盪的前景已經擾亂了市場。歐洲法國指標10年期政府公債殖利率 已高於葡萄牙同類債券的殖利率。

交易員感到不安的另一個跡象是：他們持有法國政府債券而非超安全的AAA級德國債券所需的溢價，在6月中旬升至2017年以來的最高水平。

股市也未能倖免。法國40檔主要股票基準的跌幅遠超德國和泛歐類似指數。歐元也下跌。

民意調查顯示，馬克宏的中間派陣營預計在6月30日的第一輪選舉中僅排名第三，遠遠落後於國民聯盟和左翼政黨聯盟。

國民聯盟承諾增加公共支出並削減電力和燃料增值稅。勒梅爾表示，市場對此類措施的反應是：「很抱歉，你沒有能力承擔這些費用。」

同樣，標普全球評級公司歐洲主權評級資深專家吉爾表示，國民聯盟倡導的政策「可能會進一步拖累公共財政」，並且「將成為主權評級的考慮因素」。

穆迪在報告中表示，提前選舉增加了法國財政整頓的風險，「對信用產生負面影響」。

Berenberg的報告指出，歐洲央行「有辦法防止法國政府公債市場出現任何真正的危機」；但「與昔日歐元危機中發生的一系列事件類似，歐洲央行只有在有關國家恢復更穩健的財政政策的情況下，才可能實施其工具、或宣布可以這樣做」。